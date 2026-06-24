NATO zirvesi ne zaman bitecek?

Uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri olan NATO Zirvesi, siyasi ve diplomatik temasların yanı sıra alınan güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor. Zirvenin tamamlanacağı tarih ve etkinlik kapsamında uygulanan tedbirlerin ne zaman sona ereceği kamuoyunda merak konusu oldu. NATO Zirvesi'nin bitiş tarihiyle ilgili detaylar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK?

NATO Zirvesi'nin 2026 yılı toplantısının Türkiye'de yapılacağı kesinleşirken, zirvenin ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre 36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Dünya gündemini yakından ilgilendiren zirvede üye ülkelerin güvenlik politikaları ve küresel savunma stratejileri ele alınacak.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK?

36. NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Zirve boyunca NATO üyesi ülkelerin liderleri Ankara'da bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

ANKARA NATO ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

NATO üyesi ülkelerin liderlerini buluşturacak zirveye başkent Ankara ev sahipliği yapacak. Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, çok sayıda devlet başkanının katılımıyla kentte yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak.

ANKARA VALİLİĞİNDEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği, 36. NATO Zirvesi kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını duyurdu. Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engelleneceği belirtildi.

ETKİNLİKLER 13 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Valilik açıklamasına göre, açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinlikler 28 Haziran 2026 saat 00.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklandı.

DRONE UÇUŞLARINA DA KISITLAMA GETİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, belirtilen tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı (drone) uçuşunun yasaklandığı da bildirildi. Alınan tedbirlerin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve zirveye katılacak heyetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulandığı ifade edildi.