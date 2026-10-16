Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nasreddin Hoca kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nasreddin Hoca kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin gündemine oturmaya devam ediyor. Eğlenceli sunumu ve bilgi dolu içeriğiyle dikkat çeken yarışma, yayının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümde Türk kültürünün en sevilen simalarından birine ilişkin sorulan bir soru da ekran başındakileri düşündürdü. Nasreddin Hoca kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Fıkralarıyla kuşaktan kuşağa aktarılan Nasreddin Hoca'nın yaşadığı dönem, seçeneklerin birbirine yakın yüzyıllardan oluşması nedeniyle tahmin edilmesi zor bir soruya dönüştü. Nasreddin Hoca kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?

NASREDDİN HOCA KAÇINCI YÜZYILDA YAŞAMIŞTIR?

11. yüzyıl

12. yüzyıl

13. yüzyıl

14. yüzyıl

Cevap: 13. yüzyıl


NASREDDİN HOCA KİMDİR?

Nasreddin Hoca, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, nükteleri ve fıkralarıyla tanınan halk bilgesi. Yaygın kabule göre 1208 yılında bugünkü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde dünyaya geldi. Medrese eğitimi aldıktan sonra Akşehir'e yerleşen Nasreddin Hoca, 1284 yılında burada hayatını kaybetti. Türbesi bugün Akşehir'de bulunuyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşayan Nasreddin Hoca'nın fıkraları, mizahın yanı sıra derin bir hayat felsefesi ve öğüt de barındırıyor. Fıkraları pek çok dile çevrilen Nasreddin Hoca, yalnızca Türkiye'de değil Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada tanınıyor. UNESCO, Nasreddin Hoca'nın doğumunun 788. yılı olan 1996-1997 dönemini "Nasreddin Hoca Yılı" olarak ilan etmişti.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 222 sitede yayınlandı.
Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

Cezaevinden böyle ayrıldı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü: Trafikte karşısına çıkan balığa yol verdi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! Karşısına çıkınca yol verdi
Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

Ünlü sunucudan mesaj çıkışı: Ne zavallısın sen!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma

Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu

Üsküdar'da yeni seçimlerin tarihi belli oldu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Tehlike hala geçmiş değil

Bakan Çiftçi'den milyonlara kritik uyarı: Tehlike henüz geçmedi!
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Evinde çıplak dolaşan adam mahalleyi birbirine kattı

Evinde çıplak dolaşınca olanlar oldu

Akasya Durağı'nın Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın son hali merak uyandırdı

Bir dönemin Osman Ağa'sı! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti
DEAŞ finans operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı

Terör örgütüne operasyonda ele geçirilen para dudak uçuklattı
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi

Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi