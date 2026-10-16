Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yarışmacılara yönelttiği dikkat çekici sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrasında sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Fıkralarıyla kuşaktan kuşağa aktarılan Nasreddin Hoca'nın yaşadığı dönem, seçeneklerin birbirine yakın yüzyıllardan oluşması nedeniyle tahmin edilmesi zor bir soruya dönüştü. Nasreddin Hoca kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?

NASREDDİN HOCA KAÇINCI YÜZYILDA YAŞAMIŞTIR?

11. yüzyıl

12. yüzyıl

13. yüzyıl

14. yüzyıl

Cevap: 13. yüzyıl



NASREDDİN HOCA KİMDİR?

Nasreddin Hoca, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, nükteleri ve fıkralarıyla tanınan halk bilgesi. Yaygın kabule göre 1208 yılında bugünkü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde dünyaya geldi. Medrese eğitimi aldıktan sonra Akşehir'e yerleşen Nasreddin Hoca, 1284 yılında burada hayatını kaybetti. Türbesi bugün Akşehir'de bulunuyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşayan Nasreddin Hoca'nın fıkraları, mizahın yanı sıra derin bir hayat felsefesi ve öğüt de barındırıyor. Fıkraları pek çok dile çevrilen Nasreddin Hoca, yalnızca Türkiye'de değil Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada tanınıyor. UNESCO, Nasreddin Hoca'nın doğumunun 788. yılı olan 1996-1997 dönemini "Nasreddin Hoca Yılı" olarak ilan etmişti.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bilgi yarışmasını eğlenceyle bir araya getiren program, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken özelliklerinden biri, yanlış cevap verilse bile yarışmacının elenmemesi. Bu sayede yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.