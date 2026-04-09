Naim Kasım öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Hizbullah lideri Naim Kasım kimdir, kaç yaşındaydı?

Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasıyla birlikte İsrail ordusu, Hizbullah lideri Naim Kasım’ın öldürüldüğünü iddia etti. Bu açıklama, bölgede ciddi bir yankı uyandırdı. Ancak ordunun ikinci açıklamasında bu iddia geri çekilerek, Kasım’ın değil yeğeni ve danışmanı Ali Yusuf Harshi’nin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki, Naim Kasım öldü mü? Hizbullah lideri Naim Kasım kimdir? Detaylar haberimizde.

NAİM KASIM ÖLDÜ MÜ?

Hizbullah cephesinden ise henüz herhangi bir doğrulama gelmedi. İsrail’in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği yoğun hava bombardımanı sonrası ortaya atılan bu iddialar, taraflardan resmi bir teyit bekliyor. Bölgedeki askeri ve siyasi gözlemciler, haberin doğruluğu konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

NAİM KASIM KİMDİR?

Naim Kasım, 1953 yılında Lübnan’ın Kfar Fila köyünde Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlahiyat eğitimi aldı ve hocası ünlü Şii alim Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah oldu. Akademik kariyerini Lübnan Üniversitesi’nde kimya alanında lisans derecesi ile tamamladı.

Kasım, 1970’lerde Lübnanlı Müslüman Öğrenciler Birliği’nin kurucularından biri olarak genç yaşta siyasi ve sosyal faaliyetlere katıldı. Ayrıca Musa es-Sadr liderliğindeki Emel Hareketi’ne aktif olarak dahil oldu. 1974’ten 1988’e kadar İslami Dini Eğitim Derneği’nin başkanlığını yürüttü ve El Mustafa Okulları’nda danışman olarak görev yaptı.

Hizbullah’ın kuruluş aşamasında rol oynayan Naim Kasım, 1991 yılında örgütün genel sekreter yardımcısı olarak atandı. 29 Ekim 2024 tarihinde ise, İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği saldırıda dönemin lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından, Hizbullah’ın yeni lideri olarak seçildi.