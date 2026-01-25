Haberler

Müzik enstrümanlarının özelliklerini, sınıflandırması ve tarihsel gelişimiyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Müzik enstrümanlarının özelliklerini, sınıflandırması ve tarihsel gelişimiyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Müzik enstrümanlarının özelliklerini, sınıflandırması ve tarihsel gelişimiyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?

MÜZİK ENSTRÜMANLARININ ÖZELLİKLERİNİ, SINIFLANDIRMASI VE TARİHSEL GELİŞİMİYLE İLGİLENEN BİLİM DALI HANGİSİDİR?

A: Notaloji

B: Sazoloji

C: Organoloji

D: Sesoloji

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
