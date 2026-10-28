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Mustafa Sarıgül'ün özel hayatı, siyasi kariyerinin yanı sıra kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sarıgül'ün daha önce kaç kez evlendiği, eşlerinin kim olduğu ve çocuklarının bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki, Mustafa Sarıgül evli mi? Mustafa Sarıgül kaç kere, kimlerle evlendi? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA SARIGÜL EVLİ Mİ?

Mustafa Sarıgül'ün bilinen mevcut bir evliliği bulunmuyor. Sarıgül, geçmişte iki kez evlilik yaptı. İlk eşi Hülya Köksaloğlu'nun 1985 yılında hayatını kaybetmesinin ardından 1993 yılında Aylin Kotil ile evlendi. Sarıgül ile Kotil'in evliliği 2008 yılında sona erdi.

MUSTAFA SARIGÜL KAÇ KEZ EVLENDİ?

Mustafa Sarıgül iki kez evlendi. İlk evliliğini Gülsüm Hülya Köksaloğlu ile, ikinci evliliğini ise Aylin Kotil ile gerçekleştirdi.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN İLK EŞİ KİMDİ?

Mustafa Sarıgül, 1980 yılında, dönemin milletvekillerinden Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızı Gülsüm Hülya Köksaloğlu ile evlendi. Bu evlilikten Abdurrahman Emir Sarıgül dünyaya geldi. Hülya Köksaloğlu 1985 yılında hayatını kaybetti.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN İKİNCİ EŞİ KİMDİ?

Sarıgül, ilk eşinin vefatından yaklaşık sekiz yıl sonra, 1993 yılında Aylin Kotil ile evlendi. Sarıgül ve Kotil'in evliliğinden Ömer Sarıgül adında bir oğulları oldu. Çift, Haziran 2008'de boşandı.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN ÇOCUKLARI VAR MI?

Mustafa Sarıgül'ün iki oğlu bulunuyor. İlk evliliğinden Abdurrahman Emir Sarıgül, Aylin Kotil ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Ömer Sarıgül dünyaya geldi.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN EVLİLİKLERİ

Sarıgül'ün kamuya açık biyografilerde yer alan evlilik geçmişi şöyle:

1980: Gülsüm Hülya Köksaloğlu ile evlendi.

1985: İlk eşi Hülya Köksaloğlu hayatını kaybetti.

1993: Aylin Kotil ile evlendi.

2008: Aylin Kotil ile boşandı.

Dolayısıyla kamuya açık güvenilir biyografik kaynaklara göre Mustafa Sarıgül'ün iki evliliği bulunuyor.