Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan görev değişiminin ardından spor kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri haline geldi. Peki, Mustafa Çağlar kimdir, serveti ne kadar? Mustafa Çağlar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

MUSTAFA ÇAĞLAR KİMDİR?

Cavit Çağlar’ın oğlu olan Mustafa Çağlar, iş dünyası ve spor yönetimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Aslen Bursa kökenli olan Çağlar, uzun yıllardır hem özel sektörde hem de futbol yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde daha önce Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Çağlar, ilerleyen süreçte Genç Milli Takımlar’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi.

Daha sonra Nihat Özdemir döneminde TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyonlar Sorumlusu olarak görev alan Çağlar, federasyon içerisindeki aktif rolüyle dikkat çekti.

MUSTAFA ÇAĞLAR'IN SERVETİ NE KADAR?

Mustafa Çağlar’ın kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak ailesinin Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer aldığı biliniyor.

MUSTAFA ÇAĞLAR KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Çağlar’ın doğum tarihine ilişkin kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmuyor.

MUSTAFA ÇAĞLAR NERELİ?

Mustafa Çağlar’ın aslen Bursalı olduğu biliniyor. Ailesiyle birlikte Bursa iş dünyasının tanınan isimleri arasında gösterilen Çağlar, spor yönetiminde de Bursa bağlantısıyla dikkat çekiyor.

Babası Cavit Çağlar da uzun yıllardır Bursa merkezli yatırımları ve iş hayatındaki faaliyetleriyle tanınan bir isim olarak biliniyor.

MUSTAFA ÇAĞLAR NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Çağlar, iş dünyasında holding yöneticiliği görevleri yürütürken aynı zamanda spor yöneticiliği alanında da faaliyet gösteriyor.

Nergis Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de uzun yıllardır farklı pozisyonlarda bulundu.

TFF’de sponsorluk, pazarlama, organizasyon ve genç milli takımlar alanlarında görev alan Mustafa Çağlar, son olarak Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Öte yandan spor kamuoyunda Mustafa Çağlar’ın Bursaspor taraftarı olduğu yönünde değerlendirmeler yer alsa da bu konuda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.