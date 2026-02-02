Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Muş Valiliği'nden kar tatiline ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, hava koşullarının seyrine göre eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler " Muş'ta okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
MUŞ HAVA DURUMU
MUŞ
3 Şubat Salı Muş genelinde Salı günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı gündüz 2°C, gece ise -5°C seviyelerinde seyredecek.
4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 0°C'ye düşerken, gece dondurucu ayazla -11°C ölçülecek.
5 Şubat Perşembe Yağışın kesilmesiyle birlikte Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık -4°C, gece ise -14°C seviyelerinde dondurucu bir soğuk yaşanacak.
6 Şubat Cuma Haftanın son gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının -3°C, gece ise -13°C dolaylarında olması öngörülüyor.
MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.