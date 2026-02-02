Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler " Muş'ta okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

MUŞ

3 Şubat Salı Muş genelinde Salı günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı gündüz 2°C, gece ise -5°C seviyelerinde seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 0°C'ye düşerken, gece dondurucu ayazla -11°C ölçülecek.

5 Şubat Perşembe Yağışın kesilmesiyle birlikte Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık -4°C, gece ise -14°C seviyelerinde dondurucu bir soğuk yaşanacak.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının -3°C, gece ise -13°C dolaylarında olması öngörülüyor.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.