Haberler

Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Muş Valiliği'nden kar tatiline ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, hava koşullarının seyrine göre eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler " Muş'ta okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU
MUŞ

3 Şubat Salı Muş genelinde Salı günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı gündüz 2°C, gece ise -5°C seviyelerinde seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 0°C'ye düşerken, gece dondurucu ayazla -11°C ölçülecek.

5 Şubat Perşembe Yağışın kesilmesiyle birlikte Perşembe günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık -4°C, gece ise -14°C seviyelerinde dondurucu bir soğuk yaşanacak.

6 Şubat Cuma Haftanın son gününde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının -3°C, gece ise -13°C dolaylarında olması öngörülüyor.

Muş okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı

Epstein'den hamile kaldığı iddia edilen Prenses'in oğluna gözaltı
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

Eski belediye başkanı için karar verildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı