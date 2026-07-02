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Murda kimdir? Murda kaç yaşında, nereli, gerçek ismi ne?

Murda kimdir? Murda kaç yaşında, nereli, gerçek ismi ne?
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Rap müziğin sevilen isimlerinden Murda, son dönemde hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Başarılı şarkıları ve Ezhel başta olmak üzere birçok sanatçıyla yaptığı ortak projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murda'nın hayatı da merak ediliyor. Peki, Murda kimdir? Murda kaç yaşında, nereli, gerçek ismi ne?

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Murda, son günlerde sosyal medyada ve magazin gündeminde en çok araştırılan sanatçılar arasında yer alıyor. Amsterdam doğumlu rapçinin gerçek adı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri arama motorlarında yoğun ilgi görürken, "Murda kimdir?", "Murda kaç yaşında?", "Murda nereli?" ve " Murda'nın gerçek ismi ne?" soruları da sıkça araştırılıyor. İşte başarılı rapçinin yaşamı, kariyeri ve biyografisine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

MURDA KİMDİR?

Murda, gerçek adıyla Mehmet Önder Doğan, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarıdır. Rap, hip hop, trap ve afro trap tarzındaki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, hem Hollanda'da hem de Türkiye'de geniş bir dinleyici kitlesine sahiptir. 2007 yılından bu yana müzik kariyerini sürdüren Murda, özellikle Ezhel ile yaptığı ortak projelerle adını daha geniş kitlelere duyurmuştur.

MURDA KAÇ YAŞINDA?

30 Ocak 1984 doğumlu olan Murda, 42 yaşındadır.

MURDA NERELİ?

Murda, Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya gelmiştir. Babası Ordulu, annesi ise Adanalıdır. Bir dönem İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan sanatçı, daha sonra Hollanda'ya dönerek müzik kariyerine devam etmiştir.

MURDA'NIN KARİYERİ

Murda, profesyonel müzik kariyerine 2007 yılında başladı ve ilk EP'sini 2008 yılında yayımladı. Hollanda'da Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi birçok rap sanatçısıyla ortak projelerde yer aldı.

Türkiye'de ise Ezhel ile yaptığı iş birlikleri sayesinde büyük çıkış yakaladı. YouTube üzerinden tanıştığı Ezhel ile "AYA", "Bi Sonraki Hayatımda Gel" ve "Made In Turkey" gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza attı. Özellikle "AYA", YouTube'da 140 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşarak kariyerinin en dikkat çeken çalışmalarından biri oldu.

Murda'nın diskografisinde BABA (2019), DOĞA (2020) ve Ezhel ile hazırladığı Made in Turkey (2020) albümleri öne çıkıyor. Ayrıca Hadise, Mero, Uzi, Summer Cem ve Ceza gibi birçok sanatçıyla ortak çalışmalar gerçekleştiren Murda, kariyerini hem Avrupa'da hem de Türkiye'de sürdürmektedir.

MURDA'NIN GERÇEK İSMİ NEDİR?

Murda'nın gerçek adı Mehmet Önder Doğan'dır. Sanatçı, müzik kariyerinde Murda sahne adını kullanmaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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