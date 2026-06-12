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Murat Saygı tutuklandı mı? SON DAKİKA! Yönetmen Murat Saygı neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Murat Saygı tutuklandı mı? SON DAKİKA! Yönetmen Murat Saygı neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?
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Murat Saygı tutuklandı mı? Son dakika gelişmesine göre İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Murat Saygı hakkında verilen karar gündeme geldi. “Murat Saygı neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?” soruları araştırılırken, adliyeden çıkan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Murat Saygı neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edilirken, Murat Saygı hakkında verilen karar dikkat çekti. “Son dakika Murat Saygı tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

MURAT SAYGI TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Murat Saygı, mahkeme kararıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı. Böylece Murat Saygı hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

MURAT SAYGI NEDEN TUTUKLANDI?

Murat Saygı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saygı hakkında, dosya kapsamında değerlendirilen suçlamalar nedeniyle tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Murat Saygı ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.

Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlhan Demirtaş:

bu haberi okuyunca kendimi sorguladım açıkçası. benim de yakın çevremde bu tür olaylarla karşılaşmış insanlar var ve hepsi aynı şekilde mahkemelik olmuş. sosyal medyada ünlü olup da doğru yolda kalmayan birçok insan var maalesef. umarım gerçekten mahkemede doğru kararlar verilir

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Haber YorumlarıEbru Çelebi:

tutuklandı mı diye soruyoruz ya evet tutuklanmış işte ne soruşturması varmış uyuşturucuyla ilgili böyle şeyler çok olmuş son zamanlarda

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Haber YorumlarıTimur Aslantürk:

vay be yine mi ünlüler hep böyle mi oluyo

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