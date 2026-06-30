Murat Ongun kimdir, Murat Ongun kaç yaşında nereli, eşi kim?

Murat Ongun hakkında en çok merak edilen konular arasında özel hayatı da yer alıyor. “Murat Ongun’un eşi kim?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, başarılı iletişimcinin yaşamı, kariyeri ve aile hayatına dair detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

MURAT ONGUN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Gazetecilik ve medya alanındaki kariyeriyle tanınan Ongun, uzun yıllar televizyon haberciliğinde görev almış ve çeşitli ulusal kanallarda muhabirlik ile sunuculuk yapmıştır. Aslen Giresun’un Tirebolu ilçesindendir ve iletişim alanındaki eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır.

MURAT ONGUN’UN MESLEKİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Murat Ongun, 1996 yılında Show Haber Ankara muhabiri olarak medya sektörüne adım atmıştır. Daha sonra Star TV ve ATV gibi kanallarda görev alan Ongun, Habertürk TV’nin kuruluş sürecinde de yer almış hem muhabir hem de idareci olarak çalışmıştır. 2012–2014 yılları arasında CNN Türk ekranlarında sunuculuk yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ VE GÖREVLERİ

2014 yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak görev alan Murat Ongun, 2019 yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir. Daha sonra İBB bünyesindeki farklı görevlerde yer alarak Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

TUTUKLAMA SÜRECİ VE SON DURUM

19 Mart 2025’te İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun, 23 Mart 2025’te tutuklanmıştır. Bir süre Marmara Cezaevi’nde kaldıktan sonra Çorlu Cezaevi’ne nakledilmiştir. Süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

ÖZEL HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLER

Zeynep Ayten Gözdem ilee vli ve iki çocuk babası olan Murat Ongun, İngilizce bilmektedir. Galatasaray kongre üyesi olan Ongun’un babası emekli asker Nihat Bey’dir. Medya ve spor alanındaki ilgisiyle de tanınan isimler arasında yer almaktadır.