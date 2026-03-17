Murat Keklikçi neden öldü, hastalığı var mıydı, Murat Keklikçi kimdir, mesleği nedir?

Murat Keklikçi'nin vefat haberi, birçok kişi tarafından araştırılıyor. Keklikçi'nin ölüm nedeni hakkında net bilgiler sorgulanırken, kim olduğu ve ne iş yaptığı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Murat Keklikçi'nin mesleği, hayatı ve ölümüne ilişkin tüm detaylar haberimizde…

KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Uzun yıllar basın sektöründe görev yapan gazeteci Murat Keklikçi, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Florya'daki evinde fenalaştığı öğrenilen Keklikçi'nin ani vefatı, hem meslektaşlarını hem de medya dünyasını derinden üzdü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan acı haber, gazetecilik camiasında büyük yankı uyandırdı.

30 YILI AŞKIN GAZETECİLİK KARİYERİ

Meslek hayatına muhabir olarak başlayan Murat Keklikçi, yıllar içinde gazeteciliğin farklı alanlarında önemli görevler üstlendi. Foto muhabirliği, büro şefliği ve foto editörlüğü gibi kritik pozisyonlarda çalışan Keklikçi, saha deneyimi ve haber üretimindeki titizliğiyle tanınıyordu. Özellikle görsel habercilik alanındaki katkıları, meslektaşları tarafından takdirle karşılanıyordu.

SABAH GAZETESİNDE UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Kariyerinin büyük bölümünü Sabah gazetesinde geçiren Keklikçi, 30 yılı aşkın süre boyunca kurum bünyesinde farklı birimlerde görev aldı. Kurum içindeki disiplini ve sorumluluk bilinciyle öne çıkan deneyimli gazeteci, haber merkezlerinde önemli roller üstlenerek birçok projeye katkı sağladı.

2022 YILINDA KURUMDAN AYRILMIŞTI

Uzun süre bağlı olduğu Sabah gazetesinden 2022 yılında ayrılan Murat Keklikçi, meslek hayatı boyunca edindiği tecrübe ve bilgi birikimiyle sektörde saygın bir yer edindi. Genç gazetecilere yol gösteren isimlerden biri olan Keklikçi, özellikle fotoğrafçılık ve haber kurgusu alanında birçok kişiye ilham verdi.

BASIN CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Murat Keklikçi'nin vefatı, gazetecilik mesleğine yıllarını vermiş bir ismin kaybı olarak değerlendirildi. Basın camiasında saygıyla anılan Keklikçi için çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, meslektaşları onun disiplinli çalışma anlayışını ve mesleğe olan bağlılığını vurguladı. Ani ölümü, Türk basınında önemli bir boşluk bıraktı.