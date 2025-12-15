Sema Bekmez kimdir, Murat Göğebakan'ın eski eşi, ikinci eşi Sema Bekmez kimdir?

Kariyerini oyuncu menajerliği alanında sürdüren Sema Bekmez, Murat Göğebakan'ın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemlerde de adından söz ettirdi. Sanatçının annesi Hatice Göğebakan, oğlunun tedavi sürecinde yaşadığı duygusal ve maddi zorlukların onu derinden yıprattığını ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından, Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in hayatı ve geçmişi yeniden merak konusu oldu.

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Sema Bekmez, 2000 yılında müzisyen Murat Göğebakan ile evlenmesinin ardından kamuoyunda tanınan bir isim oldu. Yaklaşık 11 yıl devam eden evlilikleri 2011 yılında sona erdi. Bu birliktelikten Bülent adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bekmez, çalışma hayatında menajerlik ve organizasyon alanlarında görev aldı.

Murat Göğebakan'ın 2009 yılında kansere yakalanması, evliliklerinde zor bir dönemin başlangıcı oldu. Sanatçının hastalığı geride bırakmasının ardından çift arasında yaşanan sorunlar derinleşti ve ayrılık kaçınılmaz hâle geldi. Evliliğin bitiş sürecine dair kamuoyuna yansıyan iddialar arasında sadakatsizlik söylentileri de yer aldı. Murat Göğebakan, 31 Temmuz 2014'te yaşamını yitirirken, boşanma işlemleri 2011 yılında kesinleşmişti. Sema Bekmez ise 6 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden Bekmez'in ölümünden önce şeker komasına girdiği ifade edildi.

SEMA BEKMEZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Sema Bekmez'in ani vefatının ardından, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli makamlarca inceleme başlatıldı. Ev arkadaşı verdiği ilk ifadede, Bekmez'in rahatsızlandığı sırada ağzından beyaz renkli bir sıvı geldiğini fark ettiğini ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Yapılan otopsi incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in ölüm sebebini kalp ve damar yetmezliği olarak raporladı. Bu tespit üzerine savcılık, ölümde şüpheli bir durum bulunmadığına karar vererek soruşturmayı sonlandırdı.