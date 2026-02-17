İstanbul'da gerçekleştirilen son operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Operasyon kapsamında adı öne çıkan isimlerden biri de Murat Cevahiroğlu oldu. Peki, Murat Cevahiroğlu neden gözaltına alındı? Murat Cevahiroğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

MURAT CEVAHİROĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Murat Cevahiroğlu'nun ismi gündeme geldi. Operasyonun temel nedeni, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddiaları olarak öne çıkıyor. Yetkililer, Cevahiroğlu'nun ve beraberindeki diğer şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesini bekliyor.

MURAT CEVAHİROĞLU KİMDİR?

Murat Cevahiroğlu, operasyon kapsamında ismi geçen ve kamuoyunun en çok araştırdığı figürlerden biri olarak dikkat çekiyor. Henüz resmi makamlardan mesleği ve özel hayatı hakkında ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

MURAT CEVAHİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Şu an için Murat Cevahiroğlu'nun yaşı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

MURAT CEVAHİROĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Operasyon kapsamında Murat Cevahiroğlu'nun mesleğiyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medya ve haber sitelerinde farklı spekülasyonlar yer almakla birlikte, resmi makamlar mesleği ve iş hayatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyon sırasında, Murat Cevahiroğlu'nun yanı sıra şu isimler de gözaltına alındı:

Murat Öztürk

Muratcan Kurt

Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan

Soruşturmanın genişlemesi ve yeni gözaltıların yaşanabileceği yetkililer tarafından vurgulanıyor. Emniyet birimleri, bu isimlerin operasyon sırasında ve sonrasında birbirleriyle olan bağlantılarını detaylı bir şekilde araştırıyor.