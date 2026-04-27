Mukadderat filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mukadderat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mukadderat filmini izleyecek olanların merak ettiği Mukadderat konusu nedir, Mukadderat oyuncuları kimler ve Mukadderat özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUKADDERAT FİLMİNİN KONUSU: BİR KADININ ÖZGÜRLÜK VE VAROLUŞ MÜCADELESİ

Mukadderat, eşini kaybettikten sonra hayatını kendi ellerine almaya karar veren Sultan'ın ilham dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor. Eşinin vefatının üzerinden henüz yirmi dört saat geçmişken, yalnızlık korkusuyla çocuklarına yeniden evlenmek istediğini açıklayan Sultan, büyük bir dirençle karşılaşır. Bu karar, geleneksel aile yapısı ve toplumsal baskıların gölgesinde bir başkaldırının ilk kıvılcımı olur. Küçük bir ilçenin dar kalıpları arasında sıkışıp kalmayı reddeden Sultan, sadece bir eş adayı aramakla kalmaz; aynı zamanda ekonomik bağımsızlığını kazanmak için kolları sıvar.

AİLE İÇİ ÇATIŞMA: GELENEKLER VE KİŞİSEL TERCİHLER

Sultan’ın bu beklenmedik çıkışı, çocukları arasında derin bir fikir ayrılığına yol açar. Oğlu Nevzat, babasının hatırasına saygısızlık yapıldığını ve ilçedeki insanların bu durumu hoş karşılamayacağını düşünerek annesine sert çıkar. Kızı Reyhan ise annesinin duygularına daha anlayışlı yaklaşsa da, kararın çok aceleci olduğu fikrindedir. Ancak Sultan, "el alem ne der" duvarını yıkarak çocuklarının tüm engelleme çabalarına rağmen kendi yolunda yürümeye kararlıdır.

TİCARETE ATILAN BİR KADIN: "YAPAMAZSIN" DENİLEN HER ŞEYİ YAPMAK

Sultan’ın mücadelesi sadece evlilik isteğiyle sınırlı kalmaz. "Bir kadın tek başına başaramaz" önyargılarına meydan okuyarak evini bir pansiyona dönüştürür ve işletmeye başlar. Bununla da yetinmeyip ilçe pazarında tezgah açan Sultan, erkek egemen ticaret ortamında kendine yer açar. Sultan’ın bu kararlı ve korkusuz tavrı, sadece kendi hayatını değil, çevresindeki kadınların dünyasını da değiştirmeye başlar.

KADINLARIN ÖRGÜTLENMESİ: İLÇEDE DEĞİŞİM RÜZGARLARI

Sultan’ın cesareti, ilçedeki diğer kadınlar için bir kıvılcım olur. Eşlerine bağımlı yaşayan kadınlar, Sultan’ı örnek alarak kendi kimliklerini sorgulamaya başlar ve birer birer iş hayatına atılırlar. Sultan’ın başlattığı bu bireysel direniş, zamanla toplu bir örgütlenmeye ve kadınların sosyal hayatta kendi isimleriyle var olma mücadelesine dönüşür. Film, bir kadının kararlılığının koca bir ilçenin kaderini nasıl değiştirebileceğini etkileyici bir dille anlatıyor.

MUKADDERAT FİLM KÜNYESİ VE OYUNCU KADROSU

Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturduğu bu güçlü dram-komedinin arkasında usta bir ekip yer alıyor:

• YÖNETMEN : Nadim Güç

• SENARYO : Erdi Işık (Hikaye & Senaryo), Senem Birlik, Karden Kasaplar

• BAŞROL OYUNCULARI: Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant

• OYUNCU KADROSU : Şerif Erol, Osman Alkaş, Cem Zeynel Kılıç, Şirin Sultan Saldamlı, Sacide Taşaner, Deniz Özerman, Kenan Demirok, Necmettin Çobanoğlu

• YAPIMCILAR : Rodi Kayım, Erdi Işık, Suzan Sümeli, Saros Film - Ahmet Katıksız