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Muhtemel Aşk oyuncuları ve karakterleri kimler?

Muhtemel Aşk oyuncuları ve karakterleri kimler?
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakter yapısıyla merak konusu oldu. Dizide yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler, hikâyenin dramatik yapısını daha da güçlendirirken izleyiciler “Muhtemel Aşk oyuncuları ve karakterleri kimler?” sorusuna yanıt arıyor.

Romantik dram türündeki Muhtemel Aşk dizisi, hem tecrübeli hem de genç oyuncuları bir araya getirerek geniş bir kadro sunuyor. Dizideki karakterler; aşk, kariyer ve aile ilişkileri arasında sıkışmış güçlü hikâyelerle şekillenirken, oyuncu performansları da yapımın en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor.

MUHTEMEL AŞK KARAKTERLERİ

• Ekin Koç (Kadir)

• Feyyaz Şerifoğlu (Tolga)

• Ayça Ayşin Turan (Defne)

• Melis Minkari (Zeynep)

• Hayal Köseoğlu (Melis)

• Evrim Doğan (Mine)

• Selen Domaç (Suzan Poyraz)

• Özgür Berber (Oğuz Derin)

• Tugay Erdoğan (Yavuz)

• Ege Erkal (Yiğit)

• Melisa Berberoğlu (Leyla Emindağ)

• Müge Bayramoğlu (Özlem Baktıner)

• Bahtiyar Memili (Selim Kartal)

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber’in yer aldığı “Muhtemel Aşk”, 18 Haziran Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle Show TV’de.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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