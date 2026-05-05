Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli isimlerinden biri olan ve aynı zamanda spor dünyasında da iz bırakan Muhittin Fisunoğlu, hayatını kaybetti. Hem askeri kariyeri hem de sivil alandaki görevleriyle dikkat çeken Fisunoğlu’nun vefatı, başta Trabzonspor olmak üzere birçok kurum tarafından üzüntüyle karşılandı. Peki, Muhittin Fisunoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Muhittin Fisunoğlu neden öldü? Detaylar...

MUHİTTİN FİSUNOĞLU KİMDİR?

1928 yılında Tokat’ta doğan Muhittin Fisunoğlu, askeri eğitimine Türkiye’nin köklü kurumlarında başladı. 1946 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1948’de Harp Okulu’nu Topçu Asteğmen rütbesiyle tamamladı. Akademik ve askeri gelişimini sürdüren Fisunoğlu, 1958’de Harp Akademisi’nden, 1962’de ise Fransız Harp Akademisi’nden mezun olarak uluslararası düzeyde de eğitim aldı.

Kariyeri boyunca hem sahada hem de karargâh görevlerinde bulunan Fisunoğlu; Şam ve Beyrut’ta askeri ataşelik görevlerinde bulundu, aynı zamanda Harp Akademileri’nde öğretmenlik yaptı.

1974 yılında Tuğgeneral rütbesine yükselmesiyle birlikte üst düzey komuta görevlerine adım attı. Sonraki yıllarda sırasıyla Tümgeneral (1978), Korgeneral (1982) ve Orgeneral (1987) rütbelerine yükseldi.

Orgeneral rütbesiyle Ege Ordu Komutanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı görevlerini üstlenen Fisunoğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. Bu görevi 30 Ağustos 1993’e kadar sürdürdü.

Görev süresi boyunca, dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in görev süresinin dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından uzatılması sonrasında 30 Ağustos 1993 tarihinde emekliye ayrıldı.

Askeri kariyerinin yanı sıra spor yöneticiliği de yapan Fisunoğlu, Mehmet Ali Yılmaz döneminde, 1992 yılında Trabzonspor’da başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Evli ve iki çocuk babası olan Fisunoğlu, aynı zamanda Fransızca biliyordu.

MUHİTTİN FİSUNOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eski Kara Kuvvetleri Komutanlarından Muhittin Fisunoğlu, 98 yaşında hayatını kaybetti.

MUHİTTİN FİSUNOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Muhittin Fisunoğlu’nun ölüm nedenine ilişkin resmi kaynaklarda detaylı bir açıklama yapılmadı.