Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu olan Zuhal Böcek’in gözaltına alınmasının ardından, arka plandaki sebepler de sorgulanmaya başlandı. Zuhal Böcek neden gözaltına alındı ve tutuklama kararı alındı mı? Tüm detaylar ve gelişmeler haberin devamında…

ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI MI?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ZUHAL BÖCEK HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.