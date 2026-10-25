Muhammed Kiprit kimdir? Kayserispor'a 90+6'da penaltı golü atan forvet kaç yaşında?

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Pendik Stadı'nda uzatma dakikaları oynanırken tabelada 1-2 yazıyordu. Pendikspor'un forveti Muhammed Kiprit 90+6'da penaltı noktasına geçti, topu ağlara gönderdi ve lider Kayserispor'un elinden iki puanı aldı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim 2026'da oynanan maç 2-2 bitti ve Pendikspor bu sonucu 55. dakikadan itibaren sahada 10 kişi oynayarak aldı.

MUHAMMED KİPRİT KAYSERİSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Muhammed Kiprit, Kayserispor maçında Pendikspor'un beraberlik golünü uzatmanın 6. dakikasında penaltıdan attı. Penaltı, 90+4'te Kayserisporlu Moreno'nun topa elle dokunması üzerine VAR incelemesinin ardından verildi; aynı Moreno, birkaç dakika önce 90+1'de Kayserispor'u 2-1 öne geçiren golü atmıştı.

Maçın ilk golü 28. dakikada geldi: Jonson Clarke-Harris, Pendikspor'u penaltıdan öne geçirdi. İkinci yarıda Taha Emre İnce'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda verilen penaltıyı Benhur Keser gole çevirdi. Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin maçtan sonra "Maalesef 2 puan gitti" dedi.

MUHAMMED KİPRİT KİMDİR?

Tam adı Muhammed Enes Kiprit olan Muhammed Kiprit, Türk asıllı ve Almanya doğumlu bir forvet. Futbola Berlin'de Tennis Borussia Berlin altyapısında başlayan oyuncu, 2015'te Hertha BSC'nin altyapısına geçti. İki ayağını da kullanıyor. Santrforun yanında 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

MUHAMMED KİPRİT KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Kiprit 9 Temmuz 1999'da doğdu ve 27 yaşında.

MUHAMMED KİPRİT NERELİ?

Muhammed Kiprit Almanya'da doğdu, ailesi Türkiye kökenli. Genç milli takımlarda iki ülkeyi de temsil etti: Türkiye U19 formasıyla 2016-2017'de iki, Almanya U19 formasıyla 2018'de bir maça çıktı, ardından 2018-2019'da Türkiye U21 Milli Takımı'nda dört maç oynayıp bir gol attı.

MUHAMMED KİPRİT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Muhammed Kiprit profesyonel kariyerinde Hertha BSC II, Wacker Innsbruck, KFC Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Pendikspor formalarını giydi. Hertha'nın ikinci takımında 2017-2020 arasında oynadı, 2019'da kısa bir süre Avusturya'da Wacker Innsbruck'a kiralandı. Bu yıllarda Trabzonspor ve Fenerbahçe onu transfer listesine aldı ama Türkiye'ye gelmedi.

2020'de KFC Uerdingen'e, 2021'de 1. FC Kaiserslautern'e geçti. Kaiserslautern'deki sözleşmesi 2023 yazında bitince adı Sivasspor ve Konyaspor ile anıldı, sonunda 11 Eylül 2023'te Manisa FK ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Şubat 2024'te Şanlıurfaspor'a kiralandı. Sezon sonunda Manisa'ya döndü.

MUHAMMED KİPRİT PENDİKSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Muhammed Kiprit, 4 Eylül 2026'da Manisa FK'dan bonservissiz olarak Pendikspor'a transfer oldu ve İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.