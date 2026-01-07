Muğla okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ ?

8 Ocak Perşembe günü Muğla'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Muğla Valiliği'nin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için valiliğin açıklamasını bekliyor. Muğla okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Muğla'da okul yok mu?

MUĞLA HAVA DURUMU Meteoroloji Uyardı: 5 Gün Boyunca Yağış ve Sert Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölge genelinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Perşembe gününden Cuma gününe geçişte sıcaklıklarda yaşanacak ani düşüş dikkat çekiyor.

Sıcaklıklar Aniden Çakılacak

Haftanın ilk günü olan 08 Ocak Perşembe günü 11-12°C civarında seyreden hava sıcaklığı, 09 Ocak Cuma günü hızla düşerek en düşük 1°C, en yüksek ise 6°C seviyelerine gerileyecek. Cumartesi gecesi ise termometrelerin 0°C'yi görmesi bekleniyor.

Günlük Hava Durumu Detayları

• 08 Ocak Perşembe: Kuvvetli yağmur bekleniyor. Rüzgar saatte 27 km hızla esecek. Nem oranı %96'ya kadar çıkacak.

• 09 Ocak Cuma: Yağış devam ederken sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Soğuk hava etkisini iyice hissettirecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Haftanın en soğuk gecesi yaşanacak (0°C). Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

• 11 Ocak Pazar: Sıcaklıklar hafif bir toparlanma ile 6-9°C seviyelerinde seyredecek ancak yağışlı hava pazar keyfini kısıtlayabilir.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya da yağmurla başlanacak; sıcaklıkların 3-8°C bandında olması bekleniyor.

Uzmanlardan Uyarı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi ve sürekli devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları öneriliyor. Nem oranının yüksek olmasıyla birlikte hissedilen soğuğun daha fazla olabileceği belirtiliyor.

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.