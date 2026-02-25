Muğla okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Muğla'da okul yok mu, 26 Şubat Perşembe dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Muğla Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 26 Şubat Perşembe Muğla okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

MUĞLA HAVA DURUMU

Muğla'da Parçalı Bulutlu Gökyüzü ve Serin Esinti

Ege'nin güney ucunda yer alan Muğla'da perşembe ve cuma günleri yağış beklenmiyor. Ancak yüksek nem ve kuzeyden gelecek rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı özellikle gölge alanlarda düşürecek.

26 Şubat Perşembe: Bulutlar Güneşi Gölgeliyor

Perşembe günü Muğla genelinde gökyüzü parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük olsa da, kış serinliği gün boyu etkisini hissettirecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 12°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 4°C

• Detay: Yağış ihtimali %10 seviyelerinde. Kuzeyden saatte 11 mph (yaklaşık 18 km) hızla esecek rüzgar, havanın olduğundan daha serin hissedilmesine neden olacak. Nem oranı ise %55 civarında seyredecek.

27 Şubat Cuma: Parçalı Bulutlu ve Ferah

Haftanın son iş gününde bulut yoğunluğu devam etse de güneş aralıklarla yüzünü göstermeye devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 11°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: 4°C

• Detay: Yağış beklenmiyor. Nem oranı %61 seviyelerine çıkarken, gece saatlerinde iç kesimlerde (Menteşe ve çevresi) hafif bir ayaz görülebilir.

Muğlalı Vatandaşlara Tavsiye: Kıyı şeridinde (Bodrum, Marmaris, Fethiye) hava daha yumuşak olsa da, merkez ilçede (Menteşe) gece sıcaklıkları oldukça düşük seyredecek. Sürücülerin sabah saatlerinde yüksek kesimlerdeki olası sislenmelere karşı dikkatli olması önerilir.

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.