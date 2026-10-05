Müge Anlı'daki Hamid'in babası kim, Hamid'in babası bulundu mu?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümlerinde ekrana taşınan Hamid'in hikayesi, programı takip eden milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Canlı yayında yaşanan dikkat çekici anların ardından "Hamid'in babası kim çıktı, babasına ulaşıldı mı, olayda son durum ne?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Hamid'in babasına ilişkin gelişmeler ve olayın perde arkası haberimizde.

HAMİD'İN BABASINA DAİR İLK SOMUT BİLGİ

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Hamid Yorulmaz dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada 18 yaşındaki Hamid'in biyolojik babasının kimliğine ilişkin ilk somut bilgiye ulaşıldığını duyurdu. Programda aylardır yanıt aranan "Hamid'in babası kim?" sorusu, böylece aydınlanma yoluna girdi.

HAMİD YORULMAZ KİMDİR?

Hamid Yorulmaz, talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığıyla mücadele eden 18 yaşında bir genç. Tedavisinin önemli bir aşaması olan kök hücre nakli için uygun donör arayan Hamid, bu süreçte kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrendi. Hayati önem taşıyan nakil için biyolojik babasına ulaşmak isteyen genç, yardım almak amacıyla Müge Anlı'nın programına başvurdu.

"SAKALLI HAMİD" OLARAK ANILIYOR

Müge Anlı, gözaltındaki anne Nihal Beyit'in ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiğini aktardı. Anlı, söz konusu kişinin çevresinde "Sakallı Hamid" olarak bilindiğini belirterek "bulunması için çalışmalar sürüyor" dedi. Jandarma ekiplerinin, adı verilen kişinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ANNE VE DAYI GÖZALTINA ALINDI

Dosyanın yargıya taşınmasıyla birlikte soruşturmada da hareketli saatler yaşandı. Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz, ifadeleri alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki ismin emniyetteki işlemleri sürerken, verdikleri ifadeler soruşturmanın seyrinde belirleyici rol oynayacak.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, programda gündeme gelen iddiaların ardından olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre soruşturma; "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

TORBALI VE TİRE'DE KAPSAMLI ÇALIŞMA

Soruşturma kapsamında Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Torbalı ile Tire ilçelerinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Ekiplerin çok sayıda kişinin ifadesine başvurduğu ve olayın aydınlatılmasına yönelik kapsamlı delil topladığı bildirildi.

GÖZLER BİYOLOJİK BABAYA ÇEVRİLDİ

Hamid'in kök hücre nakli için zamanla yarıştığı süreçte, biyolojik babaya ulaşılması hem tedavi hem de soruşturma açısından büyük önem taşıyor. Müge Anlı ve ekibi ile jandarma ekiplerinin çalışmaları sürerken, programı takip eden izleyiciler "Sakallı Hamid" olarak anılan kişinin bulunup bulunamayacağını merakla bekliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olaya ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.