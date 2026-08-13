Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 2026 yılında ne zaman başlayacağı televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Yaz sezonu nedeniyle ekranlara ara veren programın yeni sezon tarihi merak edilirken, izleyiciler “ Müge Anlı ne zaman başlıyor 2026?” ve “ Müge Anlı saat kaçta başlayacak?” sorularına yanıt arıyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon tarihi belli oldu. Yaz sezonu nedeniyle ekranlara ara veren program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Programı yakından takip eden izleyiciler ise yeni sezonun yayın saatini merak ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon başlangıç tarihiyle birlikte ekranlara hangi saatte geleceği de açıklandı. Böylece programın yeni yayın dönemine ilişkin en çok merak edilen iki soru yanıt bulmuş oldu.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Müge Anlı ne zaman başlıyor 2026?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler için beklenen tarih açıklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Yeni sezonla birlikte programda yine kayıpların bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve gündeme gelen çeşitli konuların ele alınması bekleniyor. İzleyiciler, yaz arasının ardından Müge Anlı ve ekibinin yeni sezondaki çalışmalarını takip edecek.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezondaki yayın saati de belli oldu. Program, yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte saat 10.00’da ekranlara gelecek.

Hafta içi gündüz kuşağının en çok takip edilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni yayın döneminde de izleyicilerle buluşmayı sürdürecek. Programın yeni sezon bölümlerinde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZONDA EKRANLARDA

Yeni sezon tarihi ve yayın saati açıklanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da izleyici karşısına çıkacak. Programın yeni sezonunun ilk bölümünde hangi dosyaların ele alınacağı ve hangi gelişmelerin yaşanacağı ise izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

Böylece yaz tatilinin ardından ATV’nin gündüz kuşağı programlarından biri daha ekranlara dönmüş olacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınlarıyla hafta içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek.