MSÜ Taban Puanları 2026! MSÜ taban puanları erkek kadın belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Taban puanlara ilişkin beklentiler ise önceki yıl verileri üzerinden şekilleniyor.

MSÜ TABAN PUANLARI 2026

2026 yılına ilişkin MSÜ taban puanları henüz resmi olarak açıklanmazken, adaylar geçtiğimiz yılın verilerini referans alarak değerlendirmelerini sürdürüyor. 2025 yılı verilerine göre Hava Harp Okulu, sayısal puan türünde erkek adaylar için yaklaşık340,30, kadın adaylar için ise363,38 taban puan ile öğrenci kabul etti. Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları ise yine sayısal puan türünde erkek adaylarda 287,92, kadın adaylarda 355,61 taban puan aralığında alım gerçekleştirdi.

Kara Harp Okulu’nun eşit ağırlık puan türünde erkek adaylar için 288,10, kadın adaylar için 362,43 taban puanla öğrenci aldığı görüldü. Sözel puan türünde ise yalnızca erkek adaylar için alım yapılırken taban puan yaklaşık 325,53 olarak kaydedildi. Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar genel puan türüne göre hesaplandı ve erkek adaylarda 252,17, kadın adaylarda ise 327,92 olarak açıklandı. Bando Astsubay MYO için ise ilk tercihini bu yönde yapan erkek adaylar için 115,98, kadın adaylar için 302,02 taban puan belirlenirken, tercihleri arasında bando bulunan erkek adaylar için taban puan 222,68 oldu.

MSÜ SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mart tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın değerlendirme süreci tamamlandı. Sınava katılan adaylar sonuçlarına 24 Mart saat 10.05 itibarıyla erişim sağlayabiliyor.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci öncesinde taban puanlara ilişkin beklentiler ve hazırlıklar da hız kazandı.