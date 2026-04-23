Motorin indirim SON DAKİKA! Motorin (mazot), benzin fiyatı ne kadar, indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları

23 Nisan 2026 Perşembe günü akaryakıt piyasasında en çok merak edilen gelişme motorin (mazot) fiyatlarına yönelik indirim oldu. Brent petrol fiyatlarındaki küresel gerileme ve rafineri ürün marjlarındaki düşüş eğilimi, Türkiye’de pompa fiyatlarına sınırlı da olsa olumlu yansıdı. Motorin (mazot), benzin fiyatı ne kadar, indirim geldi mi? Güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN (MAZOT) FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 2,33 TL’lik bir indirim uygulamaya alındı. Bu düşüş, özellikle ticari taşımacılık yapan araç sahipleri ve dizel kullanıcıları için maliyetlerde belirgin bir rahatlama sağladı.

İndirim sonrası büyükşehirlerde motorin litre fiyatları yeniden şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası motorin: 69,35 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin: 69,21 TL

Ankara motorin: 70,47 TL

İzmir motorin: 70,75 TL

Uzmanlar, bu düşüşün temel nedenleri arasında OPEC üretim politikaları, küresel talep beklentilerindeki zayıflama ve dolar bazlı ürün fiyatlarındaki geri çekilmeyi gösteriyor. Ancak piyasada dalgalanmanın sürdüğü ve kalıcı bir düşüş trendi için küresel petrol fiyatlarının daha istikrarlı hale gelmesi gerektiği vurgulanıyor.

BENZİN FİYATI NE KADAR, İNDİRİM GELDİ Mİ?

Akaryakıt piyasasında motorin tarafında indirim yaşanırken, benzin fiyatları için aynı durum söz konusu olmadı. Sektör verilerine göre benzin grubunda 23 Nisan 2026 itibarıyla herhangi bir fiyat indirimi veya zam kararı uygulanmadı.

Bu durum, benzin fiyatlarının kısa vadede daha stabil bir görünüm sergilemesine neden oldu. Özellikle ham petrol fiyatlarının düşmesine rağmen rafineri maliyetlerinin benzin tarafında daha dirençli olması, fiyatların sabit kalmasında etkili oldu.

Güncel benzin litre fiyatları şehir bazında şu şekilde kaydedildi:

İstanbul Avrupa Yakası benzin: 62,76 TL

İstanbul Anadolu Yakası benzin: 62,62 TL

Ankara benzin: 63,73 TL

İzmir benzin: 64,01 TL

Enerji piyasası uzmanları, benzin fiyatlarının kısa vadede motorine göre daha az oynaklık gösterdiğini, ancak küresel petrol fiyatlarındaki yeni dalgalanmaların ilerleyen günlerde benzin grubuna da yansıyabileceğini belirtiyor.

23 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

23 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, motorin grubundaki indirim sonrası yeniden güncellendi. Brent petrolün uluslararası piyasalarda aşağı yönlü hareketi ve döviz kurundaki dengeli seyir, pompa fiyatlarına kısmi bir rahatlama olarak yansıdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 62,62 – 62,76 TL

Motorin: 69,21 – 69,35 TL

LPG: 34,39 – 34,99 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 63,73 TL

Motorin: 70,47 TL

LPG: 34,87 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 64,01 TL

Motorin: 70,75 TL

LPG: 34,79 TL

Akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatların belirlenmesinde uluslararası ürün fiyatları, döviz kuru hareketleri ve vergi kalemlerinin belirleyici olduğunu hatırlatıyor. Özellikle ÖTV ve dağıtım payı gibi sabit maliyetler, fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.