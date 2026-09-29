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Moldova ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde "Moldova Faroe Adaları maçı hangi kanalda, Moldova Faroe Adaları nereden CANLI izlenir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler için maçın yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde.

MOLDOVA FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Moldova ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar Ligi kapsamında bugün, 29 Eylül 2026 Salı günü sahaya çıkacak. İki takım da gruptaki durumunu iyileştirmek adına bu karşılaşmadan puan almayı hedefliyor.

MOLDOVA FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Moldova ile Faroe Adaları arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maçın başlama saatinde olası bir değişiklik yaşanması halinde yeni saat resmi kaynaklar tarafından duyurulacak.

MOLDOVA FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Faroe Adaları maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı ya da resmi dijital platform üzerinden canlı olarak ekrana gelmeyecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın gelişmelerini canlı skor servisleri üzerinden anlık olarak izleyebilecek.

MOLDOVA FAROE ADALARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Moldova, Faroe Adaları'nı başkent Kişinev'de bulunan Stadionul Zimbru'da ağırlayacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.