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Paramount+'ın sevilen yapımı MobLand, merakla beklenen yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Suç, gerilim ve dram atmosferini izleyicilere sunan dizinin yeni dönemine dair yayın takvimi netlik kazandı. Dizi tutkunlarının günlerdir yanıtını aradığı yayın detayları, yapımcı platform tarafından resmi olarak paylaşılan takvimle birlikte kesinleşti. Peki, MobLand 2. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar.

MOBLAND 2. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan resmi açıklamaya göre MobLand 2. sezon çıkış tarihi netleşti. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezonu, 18 Eylül Cuma günü Paramount+'ta yayınlanmaya başlayacak. Yayınlanan resmi takvime göre, sezonun ikinci bölümü ise ilk haftayı takip eden bir sonraki cuma günü, yani 25 Eylül Cuma günü platformdaki yerini alacak.

MOBLAND 2. SEZON YAYIN TAKVİMİ

Toplam 10 bölümden oluşacak olan 2. sezon boyunca yeni bölümler, haftalık yayın periyoduyla izleyiciyle buluşacak. 18 Eylül'de açılışını yapacak olan sezon, 20 Kasım'daki sezon finaline kadar her hafta Cuma günleri kesintisiz bir şekilde ekranlara gelmeye devam edecek.

Yayın takvimi detayları şu şekildedir:

Sezon Başlangıç Tarihi: 18 Eylül Cuma

Yayın Platformu: Paramount+

Toplam Bölüm Sayısı: 10 Bölüm

Yayın Sıklığı: Her Hafta Cuma

Sezon Finali Tarihi: 20 Kasım Cuma