Miraç Kandili namazı kaç rekat, Miraç Kandili namazı var mı?

Miraç Kandili namazı kaç rekat, Miraç Kandili namazı var mı?
Miraç Kandili namazı kaç rekat, Miraç Kandili namazı var mı soruları, bu mübarek gecenin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Miraç Kandili'nde kılınacak namazlara ilişkin Diyanet'in açıklamaları ve kandil gecelerinde yapılabilecek ibadetler araştırılıyor.

"Miraç Kandili namazı var mı, varsa kaç rekat kılınır?" sorusu, Miraç Kandili gecesinde ibadet etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Kandil gecelerinde özel bir namaz olup olmadığı, nafile namazların nasıl kılınacağı ve bu gecenin faziletleriyle ilgili detaylar haberimizde.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI VAR MI?
Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43) Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber(s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

