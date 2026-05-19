Mimar Sinan hayatı boyunca kaç padişahın yaşadığını görmüştür?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Mimar Sinan hayatı boyunca kaç padişahın yaşadığını görmüştür?

3

4

5

6

Cevap: 5

Mimar Sinan, yaklaşık 98 yıllık ömrü boyunca toplam 5 Osmanlı padişahının saltanatını görmüş ve bunlardan üçüne (Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat) başmimar olarak hizmet etmiştir.

Yaşamı boyunca tanık olduğu padişahlar sırasıyla şunlardır:

Yavuz Sultan Selim (devşirme olarak orduya katılıp yeniçeri olduğu dönem)

Kanuni Sultan Süleyman (38 yıl boyunca başmimarı olarak görev yaptığı dönem)

II. Selim

III. Murat

Bunların yanı sıra, Mimar Sinan devşirildiğinde Osmanlı tahtında bulunan II. Bayezid dönemini de (çocukluk ve gençlik yıllarında) idrak etmiştir.

 

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
