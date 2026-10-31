Milyoner günü mü değişti? Kim Milyoner Olmak İster hangi günler yayınlanıyor?

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Kim Milyoner Olmak İster, artık haftada bir değil iki gün izleyiciyle buluşuyor. Yeni yayın takvimine göre yarışma, her cumartesi ve pazar akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. Böylece yarışmanın takipçileri, hafta sonu boyunca iki akşam üst üste milyoner heyecanını yaşayacak. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in yeni yayın günlerine dair bilinenler.

MİLYONER GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet. Kim Milyoner Olmak İster’in yayın takviminde değişikliğe gidildi. Yarışma, haftada bir yerine artık haftada iki gün ekrana gelecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, yeni yayın takvimine göre her cumartesi ve pazar günü ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SAAT KAÇTA?

Yarışma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’de ATV’de başlıyor. Yayın saatinde değişiklik olması ihtimaline karşı izleyicilerin ATV’nin güncel yayın akışını takip etmesi öneriliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın önceki bölümleri ise ATV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NASIL OYNANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacıların dört şıklı genel kültür sorularını yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalıştığı bir bilgi yarışması. Yarışmacılar, zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanarak doğru cevaba ulaşmaya çalışıyor. Programda sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI NEREDEN İZLENİR?

Yarışmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, ATV’nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden programı takip edebiliyor.