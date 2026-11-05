Milli takım kadrosu ne zaman, hangi kanalda açıklanacak, Sergen Yalçın TFF milli takım kadro yayını nereden canlı yayınlanacak?

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Sergen Yalçın, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla milli takımın kadrosunu açıklayacak. Basın toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte A Milli Takım kadrosunun açıklanacağı basın toplantısına ilişkin tüm detaylar.

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu, 6 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroyu düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Sergen Yalçın'ın basın toplantısı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak. Toplantının tarihi ve saati resmi makamlar tarafından değiştirilebileceği için TFF'nin resmi duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI NEREDE DÜZENLENECEK?

Sergen Yalçın'ın milli takım kadrosunu açıklayacağı basın toplantısı İstanbul'da düzenlenecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU HANGİ KANALDA AÇIKLANACAK?

Sergen Yalçın'ın basın toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kadro açıklamasını TFF YouTube kanalı üzerinden internetten ücretsiz olarak takip edebilecek.

TFF YOUTUBE CANLI NASIL İZLENİR?

TFF'nin YouTube kanalındaki yayına internet üzerinden erişilebiliyor. Basın toplantısı için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayını izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. YouTube uygulamasına ya da internet sitesine giriş yapın.

2. Arama bölümüne TFF'nin resmi kanalının adını yazın.

3. Kanalın canlı yayınlar bölümüne girin.

4. Sergen Yalçın'ın basın toplantısı yayınını seçin.

Yayın bağlantısı ve yayın akışı değişebileceği için güncel bilgiler TFF'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

SERGEN YALÇIN BASIN TOPLANTISI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sergen Yalçın'ın basın toplantısını canlı izlemek isteyenler, TFF'nin resmi YouTube kanalını ziyaret edebilir. Yayına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor. Kadro açıklamasının ardından aday kadroda yer alan isimler TFF'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da duyurulacak.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alacak isimler, Sergen Yalçın'ın basın toplantısında netlik kazanacak. Futbolseverler, özellikle bir önceki milli arada kadroya çağrılmayan isimlerin bu kez listede yer alıp almayacağını merak ediyor.