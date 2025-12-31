Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ hangi kanalda, saat kaçta başlayacak 2026?

2025'e veda etmeye hazırlanan ve yeni yıla umutla girmek isteyen binlerce kişi, gözünü 2026 yılbaşı gecesine çevirmiş durumda. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde bu yıl tam 800 milyon TL'lik büyük ikramiye talihlisiyle buluşacak. Büyük çekiliş öncesinde yayın saati ve canlı yayın bilgileri en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek. 2026 yılına girerken gerçekleştirilecek büyük çekiliş, Milli Piyango'nun resmi platformları ve canlı yayın yapan televizyon kanalları üzerinden izlenebilecek. Çekiliş sonuçları anlık olarak hem televizyon ekranlarından hem de dijital mecralardan duyurulacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

31 Aralık 2025 akşamı düzenlenecek çekiliş için bilet satışları aynı gün saat 18.00'e kadar devam edecek. Satışların sona ermesinin ardından, saat 18.30'da çekiliş programı resmen başlayacak. İlk etapta küçük ikramiyeler ve orta ölçekli ödüller için numaralar belirlenecek.

KÜÇÜK VE ORTA İKRAMİYELER NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çekilişin ilk bölümünde 1.600 TL'den başlayarak 80 milyon TL'ye kadar olan ikramiyeler kademeli olarak sahiplerini bulacak. Amorti ve teselli ikramiyeleri de gece boyunca aşamalı şekilde açıklanacak. Programın yılbaşı gecesi boyunca kesintisiz devam etmesi planlanıyor.

800 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA?

Gecenin en heyecanlı anı olan 800 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye, planlamaya göre 23.15 ile 23.30 saatleri arasında çekilecek. Bu dakikalarda milyonlarca kişi ekran başında büyük ikramiyenin hangi numaraya çıkacağını merakla bekleyecek.

TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı yaklaşık 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı. Tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleriyle katılım sağlanabilen çekiliş, yılbaşı gecesine umut ve heyecan katacak.