Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı mı? Amorti ve büyük ikramiye kazanan numaralar ile sıralı tam liste yayınlandı mı?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için beklenen an geldi. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği çekiliş, Fanatik.com.tr ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. MPİ organizasyonuyla düzenlenen yılın en büyük çekilişinde, büyük ikramiye dahil olmak üzere tüm ödüller sahiplerini buluyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından, amorti sonuçları ve büyük ikramiye kazanan numaralarla birlikte sıralı tam listenin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor.

31 ARALIK 2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HEYECANI

Milli Piyango'nun her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi yine büyük bir heyecana sahne olacak. Bu yıl açıklanan ikramiye tutarları ve bilet fiyatlarıyla çekiliş, Milli Piyango tarihine geçmeye hazırlanıyor.

YILBAŞI BİLETLERİ NE ZAMAN VE NEREDEN SATIN ALINABİLİR?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi biletleri, 9 Kasım 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak. Oyunseverler biletlerini Milli Piyango Online platformu, mobil uygulama ve yetkili Milli Piyango bayileri üzerinden kolayca temin edebilecek.

800 MİLYON TL'LİK REKOR BÜYÜK İKRAMİYE

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye tam 800 milyon TL olarak belirlendi. Üstelik bu dev ödül tamamı dağıtım garantili olacak. Yani büyük ikramiye bu yıl mutlaka talihli ya da talihlilerini bulacak.

TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE 4,6 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Yılbaşı çekilişinde yalnızca büyük ikramiye değil, tüm ikramiyelerle birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar da dikkat çekiyor. 31 Aralık 2025 çekilişinde toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılması hedefleniyor.

2025 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Yeni yıl çekilişine katılmak isteyenler için bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

• Tam bilet: 800 TL

• Yarım bilet: 400 TL

• Çeyrek bilet: 200 TL

Farklı bütçelere hitap eden bu seçeneklerle herkes yılbaşı heyecanına ortak olabilecek.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE AMORTİ BİLGİLERİ

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin ardından, amorti dahil tüm ikramiye sonuçları dijital kanallar üzerinden ilan edilecek. Oyunseverler, kazanan numaraları ve ikramiye detaylarını çekilişin hemen sonrasında öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştirilecek çekiliş tamamlanır tamamlanmaz, Milli Piyango Yılbaşı sonuçları aynı gece açıklanacak. Böylece yeni yıla girerken kazananlar belli olacak.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen ikramiye tablosu, büyük ödülden küçük ikramiyelere kadar geniş bir dağılım sunacak. Detaylı ikramiye tutarları çekiliş öncesinde ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA 2026

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde heyecan saat 18.30 itibarıyla başladı. Büyük ikramiye öncesinde dağıtılan ara ikramiyeler, bilet sahipleri tarafından anbean takip ediliyor. Çekiliş süreci devam ederken, kazandıran numaralar merakla araştırılıyor.

ARA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLUYOR

Yılbaşı çekilişinde 1.600 TL, 2.400 TL, 5.000 TL, 8.000 TL, 12.000 TL ve 30.000 TL ikramiye kazandıran şanslı numaralar sırasıyla açıklanmaya başladı. Çekiliş ilerledikçe tüm ikramiye sonuçlarının netleşmesi beklenirken, bilet sahipleri numaralarını kontrol etmeyi sürdürüyor.

8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0897182

2565697

2713903

3175934

3917333

4030610

4553504

5101579

5529466

7986128

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.