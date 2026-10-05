Milli maç hangi kanalda, bugün Türkiye maçı var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde zorlu İtalya deplasmanında sahaya çıkıyor. Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Grupta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilen milli takım, bu akşam ilk puanını almak için mücadele edecek. Milyonlarca futbolseverin ekran başında takip edeceği kritik karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45'te ATV'de olacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü karşılaşmasında bu akşam İtalya ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği İtalya-Türkiye mücadelesi, Türkiye'de ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'da CBC Sport kanalı üzerinden de izleyicilerle buluşacak.

ATV HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

Milli maçı televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler, ATV'yi farklı platformlardaki kanal numaraları üzerinden izleyebilecek. ATV; Digiturk'te 25, D Smart'ta 25, Tivibu'da 24, Kablo TV'de 24 ve Turkcell TV+'ta 24. kanalda yer alıyor. Karşılaşma ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek. Ancak platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesinde fayda var.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

Mücadeleyi yayınlayacak bir diğer kanal olan CBC Sport, uydu üzerinden Azerspace 46E frekansında yayın yapıyor. Kanalın resmi internet sitesinden de canlı yayın imkanı bulunuyor. Resmi sitelerden yapılan internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalı.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya ile Türkiye arasındaki Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele İtalya yerel saatiyle 20.45'te, Türkiye saatiyle ise 21.45'te başlayacak. Yayın akışında ya da maç saatinde resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin son duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlıların zorlu deplasman sınavı, İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Stadio Renato Dall'Ara'da gerçekleşecek. Karşılaşmada düdük, Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ta olacak.

MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE

Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nin A Ligi seviyesinde mücadele eden A Milli Takım, Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Grubun ilk maçında sahasında Fransa'ya 1-0 yenilen milliler, ikinci maçta İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Belçika deplasmanından da 3-0'lık yenilgiyle dönen ay-yıldızlı ekip, bu akşam İtalya karşısında gruptaki ilk puanını almayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

A Milli Takım, İtalya mücadelesinin ardından kasım ayında gruptaki son iki maçına çıkacak. Milliler, 12 Kasım 2026'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım 2026'da ise Fransa deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.