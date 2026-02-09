Türkiye'de siyaset, hukuk ve toplumsal hassasiyetlerin kesiştiği yeni bir tartışma başlığı, İYİ Parti kurucu üyelerinden Mehmet Emin Korkmaz'ın tutuklanmasıyla gündeme taşındı. Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinin Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımları, yalnızca bireysel bir hakaret dosyası olarak değil; siyasal üslup, kadın hakları ve nefret dili ekseninde geniş bir kamuoyu tartışmasına dönüştü. Peki, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Emin Korkmaz ne dedi? Detaylar...

MIHALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP GÜNEŞ'E HAKARET EDEN MEHMET EMİN KORKMAZ KİMDİR?

Mehmet Emin Korkmaz, akademik geçmişi ve siyasi kimliğiyle tanınan bir isimdir. Kamuoyunda özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Korkmaz, kendisini Türk milliyetçisi ve Atatürkçü olarak tanımlamaktadır.

Korkmaz, Atatürk Üniversitesi mezunudur. Eğitim hayatı sonrasında Türk dili alanında uzmanlaşmış, Türkolog ve Dil Bilimci unvanlarıyla akademik bir kimlik edinmiştir. Bu yönüyle, kullandığı dil ve ifadelerin kamuoyunda daha fazla dikkat çekmesine neden olan bir profil çizmektedir.

Mehmet Emin Korkmaz, İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Parti teşkilatları içerisinde aktif görevler üstlenmiş, özellikle gençlik yapılanmasında öne çıkmıştır. Bu kapsamda İYİ Parti Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Korkmaz, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday adayı olmuş, ayrıca İstanbul Bakırköy ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Adaylığı da bulunmaktadır. Bu adaylıklar, kendisinin siyasette kalıcı bir kariyer hedeflediğini ortaya koymaktadır.

EMİN KORKMAZ NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Emin Korkmaz'ın mesleki kimliği, akademik temelli bir uzmanlığa dayanmaktadır. Türkoloji ve dil bilimi alanlarında eğitim almış olması, onun esas çalışma alanının dil, kültür ve kimlik eksenli konular olduğunu göstermektedir.

Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde görüşlerini paylaşan Korkmaz, özellikle ideolojik ve politik söylemleriyle dikkat çekmektedir. Ancak son süreçte, bu paylaşımların ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak hukuki sonuçlar doğurduğu görülmüştür.

MEHMET EMİN KORKMAZ NE DEDİ?

Sürecin merkezinde yer alan olay, Mehmet Emin Korkmaz'ın sosyal medya hesabı @MEKorkmazTR üzerinden yaptığı bir paylaşım ile başladı.









BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım platformunda 'MEKorkmazTR' rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadelere kullandı:

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.

Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır.

İYİ PARTİ CEPHESİNDE İHRAÇ SÜRECİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ise Korkmaz'ın ifadelerini açık bir dille "edepsizlik" olarak tanımladı. Parti disiplin mekanizmalarının derhal devreye alındığını belirten Özel, Korkmaz'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.