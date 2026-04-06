Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul teşkilatına yönelik kritik kararı sonrası gözler, uzun süredir il başkanlığı görevini sürdüren Sertel Selim üzerine çevrildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshetme kararı, teşkilatın son yıllardaki yapısını ve yönetimini yeniden gündeme taşırken, Selim’in siyasi kariyeri ve geçmişi de kamuoyunda merak konusu oldu. Peki, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim kimdir? Sertel Selim kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

MHP İSTANBUL İL BAŞKANI SERTEL SELİM KİMDİR?

Sertel Selim, Milliyetçi Hareket Partisi’nin İstanbul teşkilatında uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip, teşkilatın farklı kademelerinde görev almış deneyimli bir siyasetçidir. Parti içi organizasyon yapısını yakından bilen Selim, özellikle saha çalışmaları ve teşkilatlanma süreçlerindeki etkinliğiyle öne çıkmıştır.

Siyasi kariyerinde istikrarlı bir yükseliş grafiği çizen Selim, MHP’nin İstanbul yapılanmasında hem yerel hem de bölgesel düzeyde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Bu süreçte edindiği deneyim, onu il başkanlığı görevine taşıyan en önemli faktörlerden biri olmuştur.

Sertel Selim’in siyasi kariyerindeki dikkat çekici kırılma noktalarından biri, MHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı dönemidir. Fatih gibi İstanbul’un siyasi açıdan kritik ilçelerinden birinde sergilediği performans, parti içinde görünürlüğünü artırmıştır.

İl başkanlığı öncesinde Sertel Selim, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve özellikle Avrupa Yakası’ndan sorumlu isim olarak teşkilatlanma çalışmalarını yürütmüştür.

2022 yılında, dönemin İstanbul İl Başkanı Birol Gür’ün istifasının ardından, Sertel Selim’in ismi il başkanlığı için öne çıkmıştır. Bu süreçte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayıyla İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmıştır.

SERTEL SELİM KAÇ YAŞINDA?

Sertel Selim’in yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SERTEL SELİM NERELİ?

Sertel Selim aslen Trabzonludur.