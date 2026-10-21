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MetropolCard kimin, sahibi kim? Metropol Kart hangi firmaya ait?

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MetropolCard kimin, sahibi kim? Metropol Kart hangi firmaya ait?
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MetropolCard’ın sahiplik yapısı ve bağlı olduğu şirket, markayı araştıranların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, MetropolCard kimin sahibi kim? Metropol Kart hangi firmaya ait? Markanın bağlı olduğu şirket, yönetim kurulu başkanı ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Detaylar haberimizde.

MetropolCard’ın sahiplik yapısı, şirketin bağlı olduğu kurum ve yönetim kadrosu merak ediliyor. MetropolCard, yüzde 100 yerli sermayeli Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren bir marka olarak öne çıkıyor. Peki, MetropolCard kimin, sahibi kim? Metropol Kart hangi firmaya ait? Detaylar...

METROPOLCARD KİMİN, SAHİBİ KİM?

MetropolCard, Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. bünyesinde yer alıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı, Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. temsilcisi Ömer Faruk Akbulut olarak belirtiliyor. Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., şirketin resmî internet sitesindeki bilgilere göre yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak tanımlanıyor.

Şirketin ortaklık yapısında Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. yüzde 35,82 payla ilk sırada bulunuyor. Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş. yüzde 31,04 paya sahipken diğer ortaklar arasında Önder Akıncı, Recep Aktaş ve Ayşe Aylin Sözen yer alıyor. Şirketin yüzde 20,41'lik payı ise halka açık durumda.

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.'NİN ORTAKLIK YAPISI

Şirketin resmî yatırımcı ilişkileri sayfasında yer alan ortaklık dağılımı şöyle:

Hak Teknoloji Yatırım A.Ş.: Yüzde 35,82

Bilgesan Elektrik Taahhüt İmalat ve Sanayi A.Ş.: Yüzde 31,04

Önder Akıncı: Yüzde 7,96

Recep Aktaş: Yüzde 3,18

Ayşe Aylin Sözen: Yüzde 1,59

Halka açık paylar: Yüzde 20,41.

Bu dağılıma göre şirketin en büyük hissedarı Hak Teknoloji Yatırım A.Ş. olarak kayıtlarda yer alıyor. Yönetim kurulu başkanlığı görevinde ise bu şirketin temsilcisi Ömer Faruk Akbulut bulunuyor.

METROPOL KART HANGİ FİRMAYA AİT?

Metropol Kart, Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. bünyesinde yer alan bir markadır. Şirketin resmî internet sitesinde yatırımcı ilişkileri, ortaklık yapısı ve yönetim kurulu bilgileri ayrı başlıklar altında yayımlanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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