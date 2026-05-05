Metin Diyadin kimdir? Metin Diyadin Gençlerbirliği ile anlaşma mı yaptı, hangi takımda oynadı, hangi takımları çalıştırdı?

Metin Diyadin’in adı son günlerde yeniden futbol gündeminin merkezine yerleşti. “Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı mı, hangi takımlarda forma giydi ve teknik direktörlük kariyerinde nerelerde görev aldı?” soruları taraftarlar arasında yoğun şekilde araştırılıyor. Tecrübeli futbol adamının kariyerine dair detaylar merak edilirken, olası yeni görevi de dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

METİN DİYADİN KİMDİR?

Metin Diyadin, Türk futbolunda hem oyuncu hem de teknik direktör olarak görev yapmış önemli isimlerden biridir. 16 Şubat 1968’de Trabzon’da doğan Diyadin, futbolculuk kariyerinde orta sahadaki oyun zekâsı ve disiplinli yapısıyla tanınmıştır. Teknik direktörlük döneminde ise çalıştırdığı takımları üst liglere taşımasıyla dikkat çekmiştir.

METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Metin Diyadin, kariyeri boyunca Türkiye’nin birçok kulübünde teknik direktörlük yapmıştır. Gençlerbirliği Oftaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Orduspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe, Gazişehir Gaziantep FK, Giresunspor, MKE Ankaragücü, Bandırmaspor ve Iğdır FK gibi takımlarda görev almıştır. Özellikle bazı ekipleri Süper Lig’e taşımasıyla bilinir.

METİN DİYADİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbolculuk kariyerine Gençlerbirliği’nde başlayan Metin Diyadin, burada uzun yıllar forma giymiştir. Ardından Denizlispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Kayserispor gibi takımlarda da oynamıştır. Orta saha oyuncusu olarak 350’ye yakın lig maçına çıkmış ve kariyerinde istikrarlı bir performans sergilemiştir.

METİN DİYADİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Metin Diyadin, 16 Şubat 1968 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Trabzon doğumludur.

METİN DİYADİN KAÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI?

Metin Diyadin, futbolculuk döneminde şampiyonluk yaşamamış olsa da teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılar elde etmiştir. Orduspor ve Kasımpaşa’yı play-off şampiyonluklarıyla Süper Lig’e çıkarması ve Gençlerbirliği Oftaş ile elde ettiği yükselişler kariyerindeki öne çıkan başarılar arasında yer almaktadır.