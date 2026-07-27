Mesut Can Tomay'ın babası kimdir? Turgay Tomay kimdir, ne iş yapıyor?

Sosyal medya içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Mesut Can Tomay, yalnızca kariyeriyle değil ailesiyle ilgili merak edilen konularla da gündeme geliyor. Özellikle "Tomay Baba" olarak tanınan babası hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Mesut Can Tomay'ın babası kimdir? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler.

MESUT CAN TOMAY'IN BABASI KİMDİR?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarının ilk dönemini Kars'ta geçiren Tomay, 9 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra Vine platformunda çektiği videolarla tanınmaya başladı ve sosyal medya fenomeni olarak geniş kitlelere ulaştı.

Mesut Can Tomay'ın babası Tugay Tomay'dır. Tugay Tomay, aslen Karslıdır. Zaman zaman oğlunun hazırladığı bazı videolarda yer almış ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "Tomay Baba" olarak tanınmıştır.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler kapsamında Tugay Tomay'ın yaşı, mesleği ve özel yaşamına ilişkin biyografik bilgiler bulunmamaktadır.

TURGAY TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay'ın babası olarak bilinen Tugay Tomay, sosyal medyada "Tomay Baba" ismiyle tanınmaktadır. Oğlunun içeriklerinde zaman zaman yer almasıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken Tomay'ın aslen Karslı olduğu bilinmektedir.

Bunun dışında Tugay Tomay'ın yaşı, mesleği veya kariyerine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış biyografik bilgiler bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler, yalnızca Mesut Can Tomay'ın babası olduğu, aslen Karslı olduğu ve bazı videolarda yer alarak "Tomay Baba" ismiyle tanındığıyla sınırlıdır.