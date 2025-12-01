Haberler

Mesut Barzani kimdir? Mesut Barzani kaç yaşında, nereli?

Mesut Barzani kimdir? Mesut Barzani kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Mesut Barzani'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu kamuoyunda merak konusu. Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Barzani'nin hayatı ve siyasi kariyeri, sık sık araştırılıyor. Peki, Mesut Barzani kimdir? Mesut Barzani kaç yaşında, nereli?

Mesut Barzani'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve memleketinin neresi olduğu, özellikle siyaseti ve Kürtler üzerindeki etkileri nedeniyle araştırılıyor. Kamuoyunda sıkça merak edilen Barzani'nin yaşam öyküsü ve siyasi adımları, hem geçmişteki rolü hem de günümüzdeki etkileri açısından ilgi çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MESUT BARZANİ KİMDİR?

Mesut Barzani, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biridir ve uzun yıllar Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkanlığını yapmıştır. Kürtlerin siyasi ve askeri meselelerinde aktif rol almış, Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) 1979 yılından beri başkanlığını yürütmektedir. Babası Molla Mustafa Barzani'nin izinden giderek Kürt hakları için mücadele eden Barzani, Irak'ta ve uluslararası arenada Kürtlerin temsilinde önemli bir figür olmuştur.

Mesut Barzani kimdir? Mesut Barzani kaç yaşında, nereli?


MESUT BARZANİKAÇ YAŞINDA?

Mesut Barzani, 16 Ağustos 1946 doğumludur. 2025 itibarıyla 79 yaşındadır.

MESUT BARZANİ NERELİ?

Barzani, günümüzde İran sınırları içinde kalan Mahabad şehrinde doğmuştur. Doğum tarihi, Mahabad Cumhuriyeti'nin kısa süreli var olduğu döneme denk gelmektedir.

MESUT BARZANİ'NİN KARİYERİ

  • 1975'te babasının ABD'ye iltica etmesinin ardından Kürdistan Demokratik Partisi'ne başkanlık etmeye başladı.
  • 1 Nisan – 30 Nisan 2004 tarihleri arasında Irak Başbakanlığı görevinde bulundu.
  • 2005-2017 yılları arasında Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak görev yaptı.
  • 1979'dan itibaren Kürdistan Demokratik Partisi'nin başkanlığını sürdürmektedir.
  • Babası Molla Mustafa Barzani ile birlikte Kürtlerin siyasi ve askeri meselelerinde aktif rol aldı, özellikle Irak ve çevresinde Kürt haklarının savunulmasında öncü bir isim oldu.
