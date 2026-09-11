Merve Ural, Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural'ın eşi olarak magazin gündeminde yer alıyor. Özel hayatına dair sınırlı bilgi bulunan Merve Ural'ın yaşamı, mesleği ve ailesi merak ediliyor. Peki, Merve Ural kimdir, kimin kızı? Sibel Can'ın gelini Merve Ural ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MERVE URAL KİMDİR?

Merve Ural'ın anne ve babasının kim olduğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Kendi ailesi magazin basınında tanınan kamuya mal olmuş kişiler veya sanatçılar arasında yer almıyor.

Merve Ural, kamuoyunda daha çok Engincan Ural ile yaptığı evlilik ve bu evlilik aracılığıyla Sibel Can ile Hakan Ural ailesinin gelini olmasıyla biliniyor. Bu nedenle Merve Ural'ın ailesine ilişkin kamuya açık olmayan bilgiler konusunda kesin ifadeler kullanılamıyor.

MERVE URAL NE İŞ YAPIYOR?

Merve Kaya'nın profesyonel yaşamına ilişkin verilen bilgiler arasında İzka İnşaat İş Geliştirme Koordinatörlüğü bulunuyor. Merve Kaya, bu görevi kapsamında kentlerin dönüşüm faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Merve Kaya'nın yaptığı bir açıklamada, günümüzde kentlerin dönüşüm faaliyetlerinin ağırlıklı olarak bina bazında gerçekleştirildiğini ifade ettiği bilgisi yer alıyor.

MERVE URAL KAÇ YAŞINDA?

Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya Ural'ın tam doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmamıştır. Bu nedenle Merve Ural'ın yaşı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

MERVE URAL NERELİ?

Merve Ural'ın nereli olduğuna ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Merve Kaya'nın doğum yeri veya memleketine ilişkin verilen bilgiler arasında kesin bir şehir bilgisi yer almıyor.