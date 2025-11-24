Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, son yılların en tartışılan fenomenleri arasında yer alıyor. Peki, Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor, aylık kazancı ne kadar? Detaylar...

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, sosyal medya dünyasında cesur paylaşımları ve tartışma yaratan içerikleriyle tanınan bir internet fenomenidir. 21 Ocak 1998'de İstanbul'da doğan Taşkın, özellikle X (Twitter) ve Instagram üzerinde aktif bir kitleye sahip. Paylaşımlarında sınırları zorlayan, provokatif ve zaman zaman müstehcen olarak nitelendirilen içeriklere yer vermesi, onu hem popüler hem de sık sık eleştirilerin hedefi hâline getiriyor.

Taşkın ilk olarak 2017 yılında oynanan Beşiktaş–Porto maçının ardından göğsüne "Beşiktaş" yazdığı fotoğrafı paylaşarak geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. Bu paylaşımdan sonra kamuoyunda bilinirliği daha da arttı ve fenomenlik kariyeri giderek yükseldi.

Yıllar içinde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle birçok kez soruşturma geçirdi, mahkemelik oldu ve çeşitli yasal yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Buna rağmen kendine has tarzından vazgeçmeyen Taşkın, Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinin hukuki sınırlarının da en çok tartışıldığı isimlerden biri hâline geldi.

MERVE TAŞKIN KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1998 doğumlu olan Merve Taşkın, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen yıllardır sosyal medyanın en tanınan fenomenleri arasında yer alması, onun dijital dünyadaki etkisini gözler önüne seriyor.

MERVE TAŞKIN NERELİ?

Merve Taşkın İstanbul doğumludur. Eğitim yaşamı ve çalışma hayatı boyunca da ağırlıklı olarak İstanbul'da yaşamıştır. Yaşadığı şehir, sosyal medya içerikleri ve katıldığı programlar için yoğun bir hareketlilik alanı oluşturuyor.

MERVE TAŞKIN AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Merve Taşkın'ın aylık kazancı hakkında kamuya açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri, platformlara yükledikleri içeriklerden elde ettikleri gelirler, reklam anlaşmaları, marka işbirlikleri ve ücretli içerik platformlarından aldıkları kazançlara göre değişkenlik göstermektedir.

Taşkın'ın paylaşımları ve bilinirliği, yüksek reklam geliri potansiyeli sunduğu için kamuoyunda onun aylık kazancına dair çeşitli iddialar ortaya atılsa da, bunların hiçbiri doğrulanmış resmi bilgiler değildir. Bu nedenle Taşkın'ın net aylık kazancı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.

MERVE TAŞKIN NE İŞ YAPIYOR?

Merve Taşkın'ın temel mesleği sosyal medya fenomenliği ve dijital içerik üreticiliğidir. Fenomenlik kariyeri çerçevesinde:

Sosyal medya platformlarında içerik üretiyor,

Reklam ve marka işbirlikleri gerçekleştiriyor,

Ücretli içerik platformlarında yer alıyor,

Farklı dijital kampanyalarda ve programlarda yer alarak gelir elde ediyor.

Ayrıca adının sık sık magazin ve hukuki haberlerle gündeme gelmesi, onu yalnızca bir sosyal medya figürü değil, aynı zamanda popüler kültürün tartışmalı fenomenlerinden biri hâline getiriyor.

MERVE TAŞKIN HAKKINDAKİ SON GELİŞMELER

Merve Taşkın son dönemde özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı bir paylaşım nedeniyle gündeme geldi. Taşkın, sosyal medya hesabından 14 Şubat'ı yalnız geçirenlere 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklif ettiği bir ilan yayınladı. Paylaşımda kendisiyle ilgili mizahi ifadeler ve "bonus" olarak sunduğu özellikler yer alsa da, kamuoyunda bu ilan tepkiyle karşılandı.

Bu paylaşım üzerine CİMER'e çok sayıda şikâyet yapıldı ve Taşkın "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan iddianamede birden fazla kez müstehcenlik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülerek 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında Taşkın bir süre ev hapsine alınmış, daha sonra denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü ve yurt dışı yasağı getirilmişti.

Taşkın'ın hukuki süreçleri bununla sınırlı değil. Geçmiş yıllarda Amsterdam'daki seks müzesinde çektiği fotoğrafları paylaşması nedeniyle yargılanmış ve 5 ay hapis cezası almış, ceza daha sonra denetime çevrilmişti.

Son gelişmelerden biri de, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olduğu bölümde sarf ettiği sözlerin yeni bir tartışma yaratması oldu. Programdaki ifadelerinin "fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamak" suçlarını oluşturduğu iddiasıyla Taşkın hakkında savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulunuldu.