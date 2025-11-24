Merve Taşkın'ı kim, neden şikayet etti?

Sosyal medya ile televizyon dünyasında sık sık gündeme gelen Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında, söz konusu ifadeler nedeniyle resmi mercilere suç duyurusu gerçekleştirildi. Suçlamalar; fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçun yüceltilmesi ve halkı aşağılayıcı söylemler gibi ağır iddiaları içeriyor. Bu kapsamda Merve Taşkın'a yönelik şikâyetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle yapıldığı merak konusu oldu.

YOUTUBE PROGRAMINDAKİ SÖZLER TARTIŞMA YARATTI

Hülya Avşar'ın YouTube kanalında yayımlanan programa konuk olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın açıklamaları kamuoyunda tepki çekti. İddiaya göre suç duyurusunda, Taşkın'ın programda "fuhuşun kolay gelir elde etme yöntemi olduğu", "lüks yaşam sunduğu" ve "özendirici nitelik taşıdığı" yönünde bir algı oluşturduğu savunuldu. Ayrıca Avşar'ın da Taşkın'ın sözlerini destekleyici ve normalleştirici ifadeler kullandığı öne sürülerek, ilgili videoya erişim engeli talep edildi.

MERVE TAŞKIN'IN GEÇMİŞTE YAŞADIĞI DAVA SÜRECİ

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı mizahi paylaşım nedeniyle yargı sürecine konu olmuştu. Paylaşımında, Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini belirtmesi üzerine çok sayıda kişi şikâyetçi olmuş ve soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, Taşkın'ın savunmasının alınmış olmasını ve dosyadaki mevcut durumu değerlendirerek konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe bırakıldı.