Haberler

Merve Taşkın'ı kim, neden şikayet etti?

Güncelleme:
Ünlü isim Hülya Avşar ile YouTube programına konuk olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında, çeşitli suçlamalar gerekçe gösterilerek savcılığa başvuruldu. Dilekçede her iki ismin de fuhşa yönlendirme, müstehcen içerik paylaşma, suçu övme ve toplumu küçük düşürücü ifadeler kullanma gibi iddialarla suçlandığı belirtildi. Peki, Merve Taşkın'la ilgili şikâyeti kim yaptı ve bu başvurunun arkasındaki sebep ne?

Sosyal medya ile televizyon dünyasında sık sık gündeme gelen Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında, söz konusu ifadeler nedeniyle resmi mercilere suç duyurusu gerçekleştirildi. Suçlamalar; fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçun yüceltilmesi ve halkı aşağılayıcı söylemler gibi ağır iddiaları içeriyor. Bu kapsamda Merve Taşkın'a yönelik şikâyetin kim tarafından ve hangi gerekçeyle yapıldığı merak konusu oldu.

YOUTUBE PROGRAMINDAKİ SÖZLER TARTIŞMA YARATTI

Hülya Avşar'ın YouTube kanalında yayımlanan programa konuk olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın açıklamaları kamuoyunda tepki çekti. İddiaya göre suç duyurusunda, Taşkın'ın programda "fuhuşun kolay gelir elde etme yöntemi olduğu", "lüks yaşam sunduğu" ve "özendirici nitelik taşıdığı" yönünde bir algı oluşturduğu savunuldu. Ayrıca Avşar'ın da Taşkın'ın sözlerini destekleyici ve normalleştirici ifadeler kullandığı öne sürülerek, ilgili videoya erişim engeli talep edildi.

MERVE TAŞKIN'IN GEÇMİŞTE YAŞADIĞI DAVA SÜRECİ

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı mizahi paylaşım nedeniyle yargı sürecine konu olmuştu. Paylaşımında, Sevgililer Günü'nü yalnız geçireceklere 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini belirtmesi üzerine çok sayıda kişi şikâyetçi olmuş ve soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, Taşkın'ın savunmasının alınmış olmasını ve dosyadaki mevcut durumu değerlendirerek konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava, eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe bırakıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
