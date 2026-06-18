Merve Aydın şampiyon oldu mu, Survivor'da kaç kere finale çıktı?

Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Merve Aydın, yarışmanın en dikkat çeken kadın yarışmacılarından biri olarak biliniyor. İzleyiciler tarafından sıkça “kaç kez şampiyon oldu?” sorusuyla gündeme gelen başarılı sporcu, farklı sezonlarda yarışmasına rağmen şampiyonluk elde edip etmediğiyle ilgili araştırmalara konu oluyor. Survivor’daki dereceleri ve final performansları ise her sezon yeniden gündem yaratıyor.

MERVE AYDIN SURVIVOR’DA ŞAMPİYON OLDU MU?

Survivor izleyicilerinin sıkça araştırdığı isimlerden biri olan Merve Aydın, yarışmadaki performansıyla dikkat çekse de Survivor’da şampiyonluk elde edememiştir. Kariyeri boyunca finale kadar yükseldiği sezonlar olsa da kupayı kazanamamıştır.

SURVIVOR’DA KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Merve Aydın Survivor’da şampiyon olamadı.

Ancak yarışmadaki başarısı oldukça dikkat çekicidir:

• 2014 Survivor Ünlüler-Gönüllüler: 3. oldu

• 2015 Survivor All Star: Finale kaldı (2. oldu)

• 2018, 2022 ve 2024 sezonlarında da yarıştı ancak şampiyonluk gelmedi

SURVIVOR PERFORMANSIYLA ADINDAN SÖZ ETTİ

Eski milli atlet olan Merve Aydın, Survivor’da özellikle mücadele gücü ve parkur performansıyla öne çıkmıştır. Birçok sezon yarışmasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçırması, onu Survivor tarihinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirmiştir.

Merve Aydın:

• Survivor’da şampiyon olmamıştır

• En büyük başarısı final ve 2.’liktir

• Birden fazla sezon Survivor’a katılarak yarışmanın en tecrübeli isimlerinden biri olmuştur