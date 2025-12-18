Mert Vidinli gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Mert Vidinli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Vidinli hakkında ortaya atılan söylentiler gündemi bir anda hareketlendirdi. Ünlü isimle ilgili iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, herkes aynı soruya odaklandı: Mert Vidinli'nin adı neden Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika haberlerinde yer alıyor? Detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT VİDİNLİ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mert Vidinli hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltına alındığı belirtildi.

MERT VİDİNLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mert Vidinli'nin gözaltına alınma nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında adının geçmesi olarak açıklandı. Ancak soruşturmanın içeriği ve kendisine yöneltilen iddialara dair detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

Mert Vidinli, magazin ve cemiyet hayatında tanınan bir isimdir. Halkla ilişkiler (PR) çalışmalarıyla bilinen Vidinli, özellikle ünlü isimlerle yakınlığı ve organizasyonlardaki rolüyle dikkat çekmektedir.

MERT VİDİNLİ KAÇ YAŞINDA?

Mert Vidinli'nin 1986 doğumlu olduğu bilinmektedir. 18 Aralık 2025 itibarıyla 39 yaşındadır.

MERT VİDİNLİ NERELİ?

İstanbul doğumludur.

MERT VİDİNLİ'NİN KARİYERİ