Haberler

Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Mert Ramazan Demir, yer aldığı projelerle hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Özellikle “Yalı Çapkını” dizisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan Demir, kariyerindeki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Peki, Mert Ramazan Demir kimdir? Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve dijital platform projelerinde gösterdiği performansla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Mert Ramazan Demir, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Özellikle “Yalı Çapkını” dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Demir, hakkında merak edilen birçok soruyu da beraberinde getirdi. Detaylar haberin devamında...

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, Türk oyuncudur. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projelerinde yer alarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Özellikle “Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır.

MERT RAMAZAN DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Mert Ramazan Demir, 28 Ocak 1998 doğumludur ve 28 yaşındadır.

MERT RAMAZAN DEMİR NERELİ?

Başarılı oyuncu İstanbul’un Şile ilçesinde doğmuştur ve aslen Van kökenlidir.

MERT RAMAZAN DEMİR’İN KARİYERİ

Oyunculuk eğitimini Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da alan Demir, kariyerine 2016 yılında başladı. İlk olarak “Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yardımcı rollerde yer aldı.

Daha sonra “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Öğretmen” ve “Rise of Empires: Ottoman” gibi projelerde rol aldı. Sinema tarafında ise “I Am You” filmiyle başrol deneyimi yaşadı.

En büyük çıkışını ise 2022 yılında başlayan “Yalı Çapkını” dizisinde Ferit Korhan karakteriyle yaptı. Bunun yanı sıra “Şahmaran”, “UFO” ve “Çıplak” gibi dijital projelerde de yer aldı. Kariyerini hem televizyon hem de dijital platformlarda aktif şekilde sürdürmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

