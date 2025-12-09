Mert Hakan Yandaş hangi cezaevinde?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Balcı'nın da adının geçtiği "bahis oynama" iddialarına yönelik soruşturma devam ediyor. Peki, Mert Hakan Yandaş'ın hangi cezaevine gönderildiği merak ediliyor.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hakkında tutuklama kararı verildi. Peki, Mert Hakan Yandaş hangi cezaevine nakledildi?
ÜÇ İSİM HAKKINDA VERİLEN KARAR
Bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Ankaraspor yöneticisi Ahmet Okatan için yeni kararlar açıklandı.
MERT HAKAN, METEHAN BALTACI VE MURAT SANCAK TUTUKLANDI
Soruşturma çerçevesinde mahkemeye sevk edilen dört isim hakkında tutuklama kararları verildi. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Ahmet Okatan, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MERT HAKAN YANDAŞ HANGİ CEZAEVİNDE?
Edinilen bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın Metris Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.