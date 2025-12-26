Mert Aktaş, gözaltına mı alındı? Mert Aktaş neden gözaltına alındı?

Futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma, her geçen saat yeni isimlerle gündeme geliyor. Bu kapsamda Arca Çorum FK forması giyen Mert Aktaş'ın da gözaltı listesinde yer aldığı yönündeki bilgiler dikkat çekti. Genç futbolcunun kim olduğu, gözaltına alınıp alınmadığı ve soruşturmaya hangi gerekçeyle dahil edildiği kamuoyunda merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT AKTAŞ KİMDİR?

Mert Aktaş, 20 Eylül 2003 tarihinde Samsun'da doğan Türk futbolcudur. Profesyonel kariyerini Arca Çorum FK formasıyla sürdüren Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na kayıtlı lisanslı bir oyuncudur. Lisans numarası 1041925 olan futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 19 Ağustos 2025 tarihinde başlamış olup 30 Haziran 2026'ya kadar devam etmektedir.

MERT AKTAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Mert Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri olduğu açıklandı.

MERT AKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre Mert Aktaş'ın, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma kapsamına alındığı belirtildi. Özellikle futbolcuların kendi takımlarının maçlarına veya ilgili müsabakalara yönelik bahis faaliyetlerinde bulunduğuna dair tespitler doğrultusunda işlem yapıldığı ifade edildi. Soruşturma, 6222 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında yürütülüyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesinde yer alan isimlerden bazıları şunlar: Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mustafa Çeçenoğlu, Tufan Kelleci ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur. Soruşturma çok sayıda ilde eş zamanlı operasyonlarla sürdürülüyor.