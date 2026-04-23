Merkezefendi Bld. Galatasaray maçı hangi kanalda, Merkezefendi Bld. Galatasaray nereden CANLI izlenir?

Galatasaray Basketbol Takımı, ligdeki çıkışını sürdürmek için zorlu Merkezefendi Belediyesi deplasmanına konuk oluyor. Denizli temsilcisinin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu heyecan dolu maç öncesi basketbol tutkunları "Merkezefendi Bld. Galatasaray maçı nereden canlı izlenir, şifresiz mi yayınlanacak?" araştırmalarını yoğunlaştırdı. Her iki ekibin de mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı bu önemli maçın yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı skor takibi haberimizde sizleri bekliyor. İşte maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal…

MERKEZEFENDİ BLD. GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan fırtınası Denizli’de esiyor. Ligin dişli ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi, sahasında sarı-kırmızılı dev Galatasaray MCT Technic’i konuk ediyor. Play-off mücadelesi veren iki ekibin bu kritik randevusu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşmanın hava atışı saat 19:00’da yapılacak.

MERKEZEFENDİ BLD. GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, bu önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getirecek. Merkezefendi Belediyesi - Galatasaray MCT Technic karşılaşması, beIN Sports 5 kanalından naklen yayınlanacak. Parkedeki bu büyük rekabeti takip etmek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluşun dijital platformları veya kablolu yayın kanalları üzerinden maça erişim sağlayabilecekler.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLE: KANAL VE FREKANS BİLGİLERİ

Galatasaray'ın Denizli deplasmanındaki bu zorlu sınavını izlemek isteyenler için kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 81. Kanal

• Kablo TV: 236. Kanal

• İnternet: beIN CONNECT ve Tod TV platformları üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç, Türksat uydusu üzerinden lisanslı abonelikleri bulunan kullanıcılar için yüksek çözünürlüklü (HD) kaliteyle sunulacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK? DENİZLİ'DE BASKETBOL ŞÖLENİ

Bu dev karşılaşmaya Denizli ev sahipliği yapıyor. Merkezefendi Belediyesi ve Galatasaray MCT Technic, Denizli’nin atmosferiyle ünlü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin taraftar desteğini arkasına alacağı bu önemli müsabakada, tribünlerin tamamen dolması ve büyük bir coşkuya sahne olması bekleniyor.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Ligin bitimine kısa bir süre kala her galibiyetin altın değerinde olduğu Basketbol Süper Ligi'nde, bu maç iki takım için de büyük önem taşıyor. Galatasaray MCT Technic deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Merkezefendi Belediyesi taraftarı önünde galip gelerek ligdeki iddiasını kanıtlamayı hedefliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen bu anlamlı günde kazanan taraf kim olacak? Tüm detaylar saat 19:00'da belli olacak.