Merih Demiral kimdir? Defans Merih Demiral kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Türk futbolunun sert ve agresif savunmacılarından Merih Demiral, 2026 Dünya Kupası süreciyle birlikte yeniden dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen millî stoperin hem kulüp performansı hem de millî takımda göstereceği performans büyük bir merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken stoperlerden biridir. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve sert savunma tarzıyla tanınan yıldız isim, kariyerinde Türkiye’den Avrupa’ya uzanan önemli bir yolculuk yapmıştır. Millî takımın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Demiral, özellikle kritik maçlardaki performansıyla sık sık gündeme gelmektedir.

MERİH DEMİRAL KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Merih Demiral, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Kariyerinin en olgun dönemine giren başarılı savunmacı, hem kulüp hem de millî takım seviyesinde en formda dönemlerinden birini yaşamaktadır.

MERİH DEMİRAL NERELİ?

Merih Demiral, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbola da Türkiye’de başlayan oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekerek Avrupa’ya transfer olmayı başarmıştır.

MERİH DEMİRAL’IN KARİYERİ

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, Portekiz’de Alcanenense ile profesyonel kariyerine adım attı. Ardından Sporting, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus gibi önemli kulüplerde forma giydi. İtalya’daki başarılı performansıyla dikkat çeken savunmacı, daha sonra Atalanta’da da görev aldı ve sonrasında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El-Ehli’ye transfer oldu.

Millî takımda da uzun süredir forma giyen Demiral, Türkiye’nin büyük turnuvalardaki savunma hattında önemli roller üstlenerek adından sıkça söz ettirdi.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Evet yapılan son açıklanan 2026 Dünya Kupası Türkiye kadrosuna göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve diğer birçok önemli isim 26 kişilik turnuva kadrosunda yer alıyor.