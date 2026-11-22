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Melisa Döngel'in annesi Natalia Orlova, Rus asıllı. Babası Türk olan 27 yaşındaki oyuncu, 22 Kasım 2026'da annesine yaptığı kusma şakasının görüntüleriyle gündeme geldi ve videonun altına gelen yorumlar kısa sürede ikiye ayrıldı.

MELİSA DÖNGEL'İN ANNESİ KİM?

Melisa Döngel'in annesi Natalia Orlova, Rusya'da doğdu. Oyuncunun babası Türk.

Orlova, Nisan 2026'da Melisa Döngel ve küçük kızıyla Etiler'de yemeğe çıktığında objektiflere yakalanmıştı. Döngel o gün bu aralar evden pek çıkmadığını söyledi ve ekledi: "Aileme ve kendime vakit ayırıyorum." Anne ile kızı yan yana görenler, oyuncunun güzelliğinin annesinden geldiğini yazdı.

MELİSA DÖNGEL ANNESİNE NE ŞAKA YAPTI?

Melisa Döngel, annesine kusma şakası yaptı. Kanepede yan yana otururlarken önce Orlova'ya sarıldı, sonra ağzından sıvı çıkarıp kusuyormuş gibi yaptı.

Orlova bir an ne olduğunu anlamadı. Sonra kızına "Salak mısın, ne yapıyorsun?" diye çıkıştı, Döngel ise annesinin öfkesine aldırmadan gülmeye devam etti. Videoyu izleyenlerin bir kısmı şakayı saygısızlık saydı, bir kısmı eğlenceli buldu.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, televizyon dizileriyle tanınan bir oyuncu ve model. Kamera karşısına 2016'da Hangimiz Sevmedik ve Arka Sokaklar'daki kısa rollerle geçti, ertesi yıl Elif dizisinin kadrosuna Süreyya karakteriyle katıldı ve 2018'e kadar bu rolde kaldı.

Asıl çıkışı Bizim Hikaye'yle geldi. 2018-2019'da dizide Deniz Çelik'i canlandırdı; 2021-2022'de ise Aşk Mantık İntikam'ın başrolünde Çağla Yılmaz'ı oynadı.

MELİSA DÖNGEL KAÇ YAŞINDA?

Melisa Döngel 27 yaşında. 18 Eylül 1999'da İstanbul'da doğdu. Geçen yıl 26. yaş gününü, oryantal dans gösterisi yaptığı bir partiyle kutlamıştı.

MELİSA DÖNGEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melisa Döngel, 2020-2021'de FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı'nda Ceren Başar'ı oynadı. Sadakatsiz'de genç Hicran olarak kısa bir süre göründükten sonra Kusursuz Kiracı'da Leyla, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı'nda da Mia de Luna oldu.

Kirli Sepeti'nde Aylin rolündeydi. 2024'te atv'nin Holding dizisinde Sema Altınordu'yu canlandırdı, dijital dizi Dünyayla Benim Aramda'da da Ceren'i oynamıştı.

MELİSA DÖNGEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Melisa Döngel, 2023'te Prestij Meselesi ve Aşk Taktikleri 2 filmlerinde oynadı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Prestij Meselesi'nde Ayşen, Aşk Taktikleri 2'de Feride rolündeydi.